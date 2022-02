«En Cantabria seremos los últimos en quitar las restricciones», denuncia el presidente de los hosteleros

En la imagen una concentración en favor de la hostelería (C) Foto: David Laguillo

Ángel Cuevas (AEHC) ironiza con la lenta desescalada por la que ha optado Sanidad en la región

El presidente de la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria (AEHC) Ángel Cuevas ha asegurado hoy que la Consejería de Sanidad «no nos va a sorprender», porque excepto Murcia y Canarias «todas las comunidades autónomas están sin ninguna restricción», detalla.

«No nos preocupamos – ironiza Cuevas – porque primero quitarán las restricciones Murcia y Canarias, y los últimos por supuesto seremos nosotros», sentencia el representante de los hosteleros cántabros.

«Además con contradicciones porque seis amigos pueden estar bailando en ocio nocturno pero no pueden estar en la barra. Nos piden aguantar un poco más, pero ellos no saben cómo estamos tocados económicamente, las ayudas de 2021 no llegan y un fin de semana o dos para nosotros es fundamental», añade Cuevas.

«Estamos tremendamente enfadados con el gobierno de Cantabria y especialmente con la consejería de Sanidad», sentencia.