IU reclama al Gobierno de Cantabria que acuda a la Justicia tras el escándalo de los sobresueldos irregulares en MARE

Y en la misma línea, tras recordar informes más recientes sobre otras sociedades públicas como SODERCAN, el ICAF o la Fundación Comillas, el coordinador de Izquierda Unida ha afirmado que “los informes que vamos conociendo señalan algo crucial que no se está abordando: la necesidad de reforzar el servicio público que vela por el buen funcionamiento de las instituciones”. “Quien no hace nada por reforzarlo quizá sea porque no le interesa”, ha apuntado.

You may also like