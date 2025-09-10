  • 10 de septiembre de 2025
FESCAN organiza en Las Llamas una marcha por el Día Internacional de las Personas Sordas

Santander, 10 de septiembre. – La Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Cantabria, FESCAN, celebra el Día Internacional de las Personas Sordas organizando una marcha para el sábado 27 de septiembre. Esta marcha se desarrollará en el parque de las Llamas de Santander y tendrá una distancia de 2.5 kilómetros.

El objetivo del evento es visibilizar a la Comunidad Sorda, sus reivindicaciones y sus logros, así como invitar a la sociedad en general a que disfruten y participen del evento. La Marcha DIPS 2025 se enmarca dentro de la Semana Internacional de las Personas Sordas; en dicha semana, las entidades representantes de la Comunidad Sorda a nivel mundial plantean los retos y reivindicaciones de las personas sordas a través de diferentes temáticas, (educación, liderazgo, reconocimiento de la lengua de signos, etc).

Este año el lema de la Semana Internacional de las Personas Sordas es “No hay Derechos Humanos sin el derecho a la Lengua de Signos”.

Programa de la Marcha DIPS 2025:
10:00 – 10:30 | Recepción de participantes
10:30 – 10:45 | Calentamiento grupal
11:00 – 12:15 | Marcha familiar – 2,5 km
12:15 – 13:00 | Cierre

Toda la información, así como el formulario de participación, se puede ver en la web www.fescan.es

