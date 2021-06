Inaugurado el curso de verano ‘Igersejecant: pasado, presente y futuro de Instagram’

Preguntado por su opinión respecto a la compra de followers en redes sociales, una práctica que está a la orden del día, Pelayo Lahera dice no recomendarla: “Ahora Instagram valora mucho más el engadgement -la interacción- y detecta muy fácilmente los seguidores falsos. Si los seguidores no te interactúan, Instagram te penaliza”.

You may also like