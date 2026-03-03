  • 3 de marzo de 2026
Sarah Santaolalla denuncia a Vito Quiles por una presunta agresión

Imagen publicada por Sarah Santaolalla en su cuenta de X (Twitter)

«Debido a la agresión que sufrí ayer por parte del agitador Vito Quiles y sus matones, este es mi compañero las próximas semanas. Ya no es violencia verbal, es fisica. Es terrorismo fascista con total impunidad.
Hoy se escribe un capítulo muy negro para la libertad de este país», afirma la tertuliana Sarah Santaolalla, muy popular por sus intervenciones televisivas y foco habitual de las iras de un sector muy reaccionario de la prensa de este país.

Si hace pocos días fue Pablo Motos quien tuvo que pedir disculpas públicas por un desafortunado comentario de una colaboradora de su programa El Hormiguero, en las últimas horas Sarah Santaolalla ha denunciado al agitador Vito Quiles por una presunta agresión.

Una parte del suceso ha podido verse en un vídeo difundido en X (Twitter) por la propia Santaolalla, quien después además ha publicado una fotografía con el brazo en cabestrillo.

