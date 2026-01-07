  • 8 de enero de 2026
Investigado por sacar más de 5.000 euros de la cuenta bancaria de su abuela

07 enero de 2026.- La Guardia Civil de Cantabria, en una investigación en el marco del Plan Mayor Seguridad tras la denuncia presentada por una mujer de 79 años de edad, ha procedido a instruir diligencias en calidad de investigado, a un varón de 31 años, como presunto autor de un delito de estafa, por realizar extracciones de dinero de la víctima sin su consentimiento.

De lo investigado, se deduce que hasta en 24 ocasiones y en un cajero bancario, realizó extracciones por un valor superior a los 5.000 euros. Dichas extracciones de dinero, se realizaron en diferentes cantidades, desde los 20 euros y hasta más de 900 en una sola operación.

A mediados del pasado mes de septiembre, efectivos de la Guardia Civil del Puesto de Suances, comenzaron una investigación ante la denuncia presentada por una mujer mayor, la cual informaba que en su cartilla bancaria aparecían múltiples anotaciones de extracción de dinero que ella no había realizado.

Comenzadas las indagaciones se verificó que dichas extracciones se realizaron entre finales de agosto y principios de septiembre del pasado año, sin tener un patrón en cuanto a la cantidad de dinero extraído.

Las extracciones realizadas se efectuaron en un cajero utilizando la cartilla bancaria de la víctima, lo que indicaba que tenía que ser alguien cercano, con acceso a la misma y que pudiera dejarla nuevamente sin levantar sospechas.

Tras diferentes indagaciones, los guardias civiles encargados de la investigación sospecharon que el presunto autor era el nieto de la víctima. El pasado 29 de diciembre, a dicha persona, se le han instruido diligencias en calidad de investigado, como presunto autor de un delito de estafa.

La Guardia Civil de Cantabria, tiene en marcha el Plan Mayor que viene desarrollando para la seguridad de nuestros mayores, realizando tanto actividades divulgativas con consejos, como otras de índole preventivo o de investigación de delitos de los que pueden ser víctimas.

De esta forma, se aconseja a nuestros mayores, no facilitar las contraseñas bancarias, si realizan operaciones de índole económico con algún familiar, que sea de su total confianza, verificar periódicamente que las anotaciones en su libreta de ahorro se corresponden con los gastos realizados, y si observan discrepancias y creen que pueden haber sido víctima de una estafa, comuníquelo a la mayor brevedad a la Guardia Civil.

