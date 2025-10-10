Policía Nacional y Local detienen a tres mujeres por un delito de hurto

Las presuntas autoras habían hurtado en un establecimiento comercial del centro de Santander, 25 perfumes valorados en 2.365 euros

A una de las detenidas se le imputó otro delito de hurto cometido en el mes de Agosto, en un comercio de Almería, a requerimiento de investigadores de la Policía Nacional de esa ciudad

10-octubre-2025. La actuación conjunta de agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Santander permitió la localización y detención de tres mujeres como presuntas autoras de delito de hurto, cometido en una céntrica perfumería de la ciudad, logrando la recuperación de 25 perfumes que obraban en su poder y su posterior devolución al establecimiento.

Intervención policial

En la tarde del día 6 de octubre, la encargada de una perfumería, sita en una céntrica calle de Santander, ponía en conocimiento de la Policía Nacional que, instantes antes, tres mujeres y un hombre habían abandonado la tienda tras sustraer al descuido numerosos perfumes.

Inmediatamente se trasladaron al lugar, agentes especializados en la prevención de hurtos en comercios, que desarrollan su labor en el marco del Plan Comercio Seguro, que se desarrolla en zonas comerciales de la ciudad, dotando a los comercios de pautas de actuación preventivas ante ilícitos y posibilitando una respuesta policial ágil y eficaz.

Mientras se acercaban al lugar, vuelven a ser informados que habían regresado al comercio las mismas cuatro personas, dándose a la fuga a la carrera con diversos productos en el interior de una bolsa, siendo perseguidas por dos empleadas que observaron que el hombre se separaba de las tres mujeres, decidiendo continuar detrás de éstas.

Durante la persecución, las dos empleadas observaron que pasaban a su lado dos agentes de la Policía Local, a quienes solicitaron su ayuda para que parasen a las tres mujeres que habían sustraído perfumes, logrando su interceptación. En ese mismo momento, la dotación de Policía Nacional también llegó al lugar, haciéndose cargo de la intervención junto con Policía Local.

Recabada toda la información a través de las empleadas y gracias a la colaboración de un testigo, fue posible la localización del vehículo utilizado por estas personas, localizando en el maletero del mismo, un total de 25 perfumes que posteriormente serían reconocidos como parte de los sustraídos en el referido comercio y cuyo valor asciende a 2.365 euros.

Valoradas las circunstancias concurrentes, los agentes actuantes procedieron a la detención de las tres mujeres, de las cuales una era menor de edad, como presuntas autoras de delito de hurto y trasladadas a la Jefatura Superior de Policía de Cantabria para la realización del correspondiente atestado policial.

Una vez en dependencias policiales, se tuvo conocimiento que un Grupo de investigación de la Policía Nacional, perteneciente a la Comisaría Provincial de Almería, estaba investigando a una de las mujeres adultas por un hecho de similar naturaleza que había sido cometido en un comercio de esa ciudad en el mes de Agosto, por lo que los investigadores de Santander le imputaron ese hecho.

Los investigadores de esta Jefatura, continúan realizando gestiones para la identificación del hombre encartado en los hechos.

Puesta a disposición judicial

Las dos detenidas adultas fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Santander, en funciones de Guardia, donde se decretó su puesta en libertad, mientras que la presunta participación de la menor en esos hechos, fue comunicado a la Fiscalía de Menores de Cantabria.