Se restaurará la escultura de Augusto G. Linares

Noemí Méndez hace un llamamiento al civismo y cuidado del patrimonio para evitar destrozos

El Ayuntamiento de Santander ha anunciado que se va a restaurar la escultura de Augusto G. Linares, una actuación que forma parte del plan de restauración de monumentos y esculturas de la ciudad.

Así lo ha anunciado la concejala de Cultura, Noemí Méndez, que ha puesto en valor el trabajo que desarrolla el Consistorio para conservar el patrimonio histórico y cultural de la ciudad, con grandes intervenciones y pequeñas actuaciones que permiten optimizar las obras que se encuentran en la vía pública.

La edil ha explicado que la Fundación Santa Maria de Toraya va a proceder a retirar el brazo de la escultura para intervenirlo y que, además, se va a retocar la policromía ya que, debido a agentes climatológicos y humanos se ha estropeado en este periodo de tiempo.

En este sentido, ha hecho un llamamiento al civismo y cuidado del patrimonio por parte de los ciudadanos para evitar destrozos.

El grupo escultórico de Augusto González Linares, que se inauguró casi cuatro años después de su muerte (1 de mayo de 1904), el 14 de agosto de 1908, es uno de los monumentos más antiguos de la ciudad, en concreto, el segundo de mayor antigüedad tras la estatua de Velarde. El motivo del diseño de la misma fue la declaración del mismo como hijo Ilustre de la ciudad de Santander el mismo día de su fallecimiento.

La obra, de 2,5 metros de altura y que combina piedra caliza, mármol y bronce, se levantó originalmente en lo que hoy es la plaza de Italia.

El monumento consta de un pedestal artístico con una figura femenina labrada en piedra que representa a la Fama ofreciendo una rama de laurel (en la escultura original) al sabio, representado por un busto de bronce situado sobre el pedestal.

Detrás de la figura aparece el escudo de la ciudad, aunque sólo se perciben las cabezas de los patronos, San Emeterio y San Celedonio, en la base de piedra y con un sencillo labrado se lee el nombre de Augusto González Linares.

José Quintana es su escultor. De origen catalán, se instaló en nuestra ciudad y desde su taller en Peña Herbosa y más tarde en Magallanes, durante los siglos XIX y XX, se dedicó a embellecer la ciudad de Santander.

Tal y como ha recordado Méndez, en los últimos años se ha llevado a cabo la restauración de importantes monumentos, como el erigido en homenaje al naturalista cántabro Augusto González Linares, en la Plaza de Italia; la intervención artística del muro de la rampa Sotileza; el monumento al Incendio, Los Raqueros o la escultura en homenaje a los Hermanos Tonetti; así como el ‘Neptuno’ que preside la playa del Camello; y más recientemente el monumento a la Vaca y la portalada de Cazoña.

Además, se ha realizado la mejora de las Farolas de las Cuatro Estaciones, en Vargas; el monumento a Rubén Darío ubicado junto al edificio Feygón; el monumento de La Vaca y la Portalada de Cazoña; y la sustitución de la cruz de la Catedral de la Alameda de Oviedo.

La concejala ha destacado que existe un compromiso firme con la protección del patrimonio y la conservación de los monumentos de la ciudad para garantizar la conservación de los bienes inventariados, pero también en circunstancias imprevistas como actos vandálicos o en aquellos que requieran actuaciones de carácter urgente por riesgos para las personas o para la integridad del propio monumento.

Además de estas restauraciones, el Ayuntamiento lleva a cabo habitualmente trabajos de limpieza, eliminación de grafitis o consolidaciones puntuales.