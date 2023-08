Jóvenes investigadores de la UC reciben premios internacionales por sus trabajos en Economía de la Salud

Marina Barreda y Javier Lera, ambos del Grupo en I+D+i en Economía de la Salud UC-IDIVAL, premiados en la XXXVI International Conference of Applied Economics

Marina Barreda y Javier Lera, ambos del Grupo en I+D+i en Economía de la Salud UC-IDIVAL, premiados en la XXXVI International Conference of Applied Economics

Santander, 9 de agosto de 2023.- Jóvenes investigadores de la Universidad de Cantabria (UC), ambos del grupo de I+D+i de Economía de la Salud UC-IDIVAL han sido premiados en el marco de la XXXVI International Conference of Applied Economics<https://www.congresoasepelt.com/>, en Évora, Portugal.

Por una parte, Marina Barreda Gutiérrez, estudiante predoctoral de la UC, miembro del grupo de I+D+i de Economía de la Salud UC-IDIVAL y contratada de investigación a través de un Programa Investigo ha sido premiada con el «Premio ASEPELT de Jóvenes Investigadores».

Este galardón reconoce el mejor trabajo, de carácter inédito y no publicado, y se presentó y entregó durante la celebración de la XXXVI International Conference of Applied Economics.

Además, el trabajo ganador lleva aparejado su publicación en la revista Studies of Applied Economics. La investigación, realizada junto a los catedráticos de la UC Marta Pascual<https://web.unican.es/portal-investigador/personal-investigador/detalle-investigador?i=D71D1BB047093FC9> y David Cantarero<https://web.unican.es/portal-investigador/personal-investigador/detalle-investigador?i=075245EDA7CBF9C3> lleva por título «Leisure-time activity as a determinant of psychological care for people with disabilities».

Según explica Barreda, su trabajo sigue la misma línea que su tesis doctoral que también aborda la economía de la salud «focalizada en salud mental». En esta investigación la doctoranda ha analizado «cómo las personas con discapacidad se ven afectadas en función de «si realizan o no actividades en su tiempo libre, es decir, si necesitan mayor prestación psicológica o no».

Los resultados que se han obtenido, apunta, «son evidentes y demuestran que sí que se necesita mayor atención psicológica cuando no se realiza actividad en el tiempo libre». El objetivo de este análisis es, según la investigadora, «aportar mayor información para que los hacedores de políticas públicas tengan en cuenta y realicen políticas correctas que favorezcan a realizar actividades a este grupo de población para evitar mayor riesgo de que sufran problemas de salud mental y lograr una mayor eficiencia en la prestación sanitaria psicológica».

De otra parte, Javier Lera Torres, doctor en Instrumentos del Análisis Económico por la UC, miembro del grupo de I+D+i de Economía de la Salud UC-IDIVAL y, actualmente, investigador postdoctoral en el marco del proyecto H2020 «TIMELY sobre inteligencia artificial aplicada» ha sido premiado con un accésit en el «Premio ASEPELT/BANK of Portugal 2023» al mejor paper presentado por un estudiante de postgrado.

Su trabajo, titulado «Acceso a servicios sanitarios en adultos mayores: nuevas desigualdades socioeconómicas después de la COVID19», también se realizó junto a los catedráticos UC Marta Pascual y David Cantarero.

En el mismo se analiza la desigualdad debida a condiciones socioeconómicas en el acceso a servicios de salud en personas mayores durante la COVID19. En palabras de Lera «lo que queríamos analizar era si esa decisión de postergar la visita de atención primaria a atención especializada estaba influida por el nivel socioeconómico de los individuos.

Entonces, los principales resultados que obtuvimos fue un poco lo que lo que estábamos esperando, que evidentemente esa decisión de postergar las visitas a atención primaria estaba más centrada en la gente con menores recursos económicos».

Entre las novedades aportadas por la investigación está «cuantificar esas diferencias por países, siendo mucho más importantes, por ejemplo, en el sur de Europa que en el norte de Europa o en el centro». Congreso Internacional ASEPELT El Congreso ASEPELT es desde hace varias décadas un referente como lugar de encuentro de investigadores en el campo de la Economía Aplicada.

El tema central de este XXXVI Congreso ha sido «Desigualdad, exclusión de la pobreza e implicaciones políticas para un mundo mejor: un enfoque económico aplicado» con un enfoque para el avance de la economía aplicada.

Durante el mismo han tenido lugar una serie de seminarios, sesiones plenarias y mesas redondas en las que se ha debatido el papel de la economía en las estadísticas oficiales, en el desarrollo de nuevas oportunidades de negocio, en los mercados financieros, en la política económica, en el comercio internacional, en las relaciones laborales y en otras áreas de la economía aplicada.

En concreto, los jóvenes investigadores galardonados participaron en el congreso con trabajos aplicados en Economía de la Salud. Para más información sobre el congreso y su asociación: english.asepelt.org