  • 5 de septiembre de 2025
La Audiencia Provincial juzgará a un acusado de agredir sexualmente a la hija de su pareja, de diez años de edad

.
El miércoles, 10 de septiembre a las 09:30 horas la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria juzgará a un acusado por delitos continuados de agresión sexual, elaboración de pornografía infantil y exhibicionismo contra la hija de su pareja, de diez años de edad, durante varios meses, así como grabarla manteniendo relaciones sexuales y exhibirle películas pornográficas.

Según el escrito de la fiscalía, el acusado “ejercía un rol casi paterno, participando en los cuidados diarios de la niña durante su convivencia”.

Durante varios meses, “aprovechando que en muchos momentos se hallaba al cuidado de la menor y se encargaba de acostarla por la noche en su dormitorio, con intención de satisfacer su ánimo libidinoso sometió a la menor a toda clase de actos sexuales a los que la misma no se oponía, dada la relación análoga a la parental que mantenía con el acusado”.

Así, “prevaliéndose de dicha relación, en decenas de ocasiones el acusado realizó a la menor tocamientos, la penetró vaginal y analmente, y la obligó a practicarle felaciones”.

La menor, “que por su corta edad y por temor a las consecuencias de que se supieran tales hechos no informó a nadie, apenas comprendía la naturaleza de tales actos”.

Por ello, “el acusado en varias ocasiones procedió a exhibir ante la misma películas pornográficas, requiriendo a su hijastra para que realizase las prácticas sexuales que se veían en tales vídeos, tales como felaciones”.

Además, “le pidió que se tomase fotos y videos en los que apareciese desnuda”, y en otras ocasiones “el propio acusado grababa con su teléfono móvil a la menor mientras mantenía con ella relaciones sexuales”.

Los hechos fueron denunciados por la madre de la menor cuando tuvo conocimiento de los mismos. Al acusado le fue intervenido su teléfono móvil, donde se encontraban almacenados videos de la menor que el acusado había grabado.

Para el ministerio público, el acusado es autor de un delito continuado de agresión sexual, otro continuado de elaboración de pornografía infantil y otro continuado de exhibicionismo.

La pena solicitada asciende a 22 años de prisión, 18 años de inhabilitación para ejercer la patria potestad, 40 años de inhabilitación para trabajar con menores, 29 años de prohibición de acercarse y comunicar con la menor, y 10 años de libertad vigilada tras la finalización de la pena privativa de libertad.

En concepto de responsabilidad civil, pide la fiscalía que el acusado indemnice a la menor mediante el pago de 20.000 euros por el daño moral que le ha ocasionado.

Está previsto que el juicio continúe el jueves 11 de septiembre, a las nueve y media.

.

