La Fiscalía pide cárcel y 190.000 euros a cinco acusados de quemar 34 vehículos durante el verano de 2022

El lunes, 5 de septiembre a las 09:30 horas arranca en el Juzgado de lo Penal n.º 4 de Santander (Salón de Actos) el juicio por delito continuado de daños por incendio contra cinco acusados –cuatro hombres y una mujer- de quemar 34 vehículos en distintos municipios de Cantabria durante el verano de 2022.

Según el escrito del ministerio fiscal, las cinco personas, que permanecieron en prisión provisional desde su detención en septiembre de 2022 hasta febrero de 2023, actuaron “de común acuerdo y con ánimo de menoscabar la propiedad ajena”.

A lo largo de trece días entre los meses de mayo y agosto, los acusados actuaron de madrugada “utilizando artefactos incendiarios” para prender vehículos en las poblaciones de Pontejos, Pedreña, Zurita, Puente Arce, Santiurde de Toranzo, Los Corrales de Buelna, Renedo, Revilla de Camargo, Somo, Rinconeda, Reocín, Maliaño, Herrera de Camargo, Santander y Torrelavega.

En sus acciones, los acusados quemaron un total de 34 vehículos, así como contenedores, y en algún caso las llamas alcanzaron viviendas, “con grave riesgo para la vida de los habitantes de las mismas”.

La fiscalía les considera autores de un delito continuado de daños por incendio, merecedor de una pena de tres años de prisión.

En concepto de responsabilidad civil, solicita en su escrito el ministerio público que los acusados abonen, de manera conjunta y solidaria, indemnizaciones a los perjudicados que suman 192.500 euros.

Está previsto que el juicio continúe los días 9, 10 y 11 de septiembre, a las nueve y media.