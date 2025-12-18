La Cámara se traslada en enero de manera provisional al Paseo Pereda hasta su ubicación definitiva en la nueva sede de Isabel II

El inmueble está situado en la esquina entre el Paseo Pereda y Puerto Chico y posteriormente acogerá la actividad de networking empresarial del Club Cámara

El 24 de abril se celebrará en Santander el VI Foro de las Cámaras del Arco Atlántico, un encuentro internacional con el objetivo de alentar la colaboración empresarial y la atracción de inversiones de la U.E.

La Cámara cumplirá, en 2026, 140 años fiel a su principio fundacional de acompañar, asesorar y ayudar al tejido productivo cántabro

Santander, 19 de diciembre de 2025.- La Cámara de Comercio de Cantabria ha celebrado este jueves su tradicional Copa de Navidad, un acto que ha reunido a representantes institucionales, empresariales y sociales de la región. Al encuentro han asistido, entre otros, el consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, y el consejero de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos, Luis Ángel Agüeros.

El presidente de la Cámara de Cantabria, Tomás Dasgoas, ha sido el encargado de hacer balance del año y de avanzar los principales retos de la institución de cara a 2026. Entre los ejes centrales de su intervención han destacado el proceso de cambio de sede, el impulso al Arco Atlántico y el desarrollo del Club Cámara.

Dasgoas ha anunciado que a partir del próximo mes de enero comenzará, de forma progresiva, el desalojo de la sede histórica de la Plaza Velarde, cuya propiedad ostenta actualmente el Gobierno de Cantabria.

La Cámara trasladará su actividad al Paseo Pereda número 37, en la esquina con Puerto Chico, de manera provisional a partir del mes de enero. Se trata de un espacio de 500 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, donde se desarrollará la actividad operativa y la atención al público mientras se culmina el proyecto de la nueva sede. Posteriormente, este espacio acogerá al Club Cámara y en él tendrán lugar los actos institucionales y protocolarios de la presidencia, el comité ejecutivo y el pleno, así como todo el networking empresarial de la entidad cameral.

La sede operativa definitiva de la Cámara de Comercio de Cantabria se ubicará en la calle Isabel II número 30 en la primera planta. El Pleno de la Cámara acaba de aprobar el proyecto presentado por el estudio Matescan, encargado de la adecuación del nuevo espacio.

Este espacio permitirá dar continuidad y reforzar la oferta de servicios en ámbitos estratégicos como la formación, la internacionalización, el emprendimiento y el acompañamiento a la digitalización de las pymes. Situada en el centro de la ciudad, cercana a los principales ejes de comunicación, está diseñada como un espacio moderno, accesible y funcional, con instalaciones más cómodas y adaptadas a las necesidades tanto de los trabajadores de la Cámara como de las empresas, autónomos y ciudadanos que utilizan sus servicios de manera habitual.

En el ámbito económico, el presidente ha subrayado la solidez financiera alcanzada por la institución en los últimos ejercicios, “tras haber logrado en ejercicios anteriores sanear nuestra economía, la Cámara ha continuado gestionando con éxito los programas de ayudas que nos confían tanto el Gobierno de Cantabria como Cámara España”, ha señalado Dasgoas.

En este sentido, ha destacado que se trata de millones de euros que llegan al tejido empresarial gracias a la intermediación y gestión de la Cámara, contribuyendo directamente a mejorar la competitividad de las empresas cántabras. “Es una responsabilidad que asumimos con rigor, profesionalidad y resultados”, ha afirmado.

La Cámara sigue presentando resultados positivos que permiten consolidar su estabilidad financiera y, al mismo tiempo, pensar en el desarrollo de nuevos servicios para las empresas, manteniendo como objetivo prioritario el apoyo al emprendimiento y a la actividad económica.

2026, Club Cámara y Arco Atlántico

El impulso del Club Cámara será uno de los grandes proyectos de 2026. El objetivo es consolidarlo como la principal herramienta de networking de la entidad, reforzar la conexión con el tejido empresarial y generar encuentros para empresas y emprendedores.

Por último, otro de los grandes asuntos destacados durante el acto ha sido el Arco Atlántico, una prioridad estratégica compartida con el Gobierno de Cantabria y la Universidad pública. Santander será sede el 24 de abril de 2026 del VI Foro de Cámaras de Comercio del Arco Atlántico.

Este encuentro reunirá a cámaras de la Cornisa Cantábrica, Castilla y León, el sur de Francia y el norte de Portugal, con el objetivo de articular una respuesta común para evitar que este territorio europeo quede al margen de los grandes ejes de desarrollo de la Unión Europea.

Entre los temas que se abordarán figuran el corredor ferroviario, la intermodalidad y la conectividad portuaria, el corredor del hidrógeno, la eólica marina y otras energías renovables, así como la puesta en valor de una identidad cultural común, simbolizada por el Camino de Santiago y su potencial turístico y empresarial.

La Cámara de Comercio de Cantabria ha defendido la necesidad de sumar fuerzas y actuar como lobby ante la Comisión Europea, sin renunciar a que el foro sea también un espacio de networking de alto valor para empresas con vocación internacional, especialmente las cántabras.