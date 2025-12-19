Telefónica requiere a la red social NUENTI por «evocar» a su mítica marca TUENTI
Los responsables del proyecto han publicado que la operadora telefónica les ha enviado un requerimiento
Muchos no se acordarán porque eran muy jóvenes, pero allá por 2006 en España surgió una red social que lo dominaba todo: TUENTI.
Adorada por los jóvenes de la época, millones de personas usaban la plataforma – a la que se llegó a denominar como «el Facebook español» – como canal de contacto con sus amigos.
Tiempo después, TUENTI fue comprada por TELEFÓNICA, que al no poder competir con las pujantes redes de Facebook, Twitter y otras, la convirtió en un operador de telefonía para después ahogarla entre sus marcas registradas.
Precisamente un conflicto con la marca es lo que ha saltado a la palestra en las últimas horas, en el contexto de fuertes críticas a la operadora de telefonía por su apoyo al bloqueo de miles de páginas web legítimas dentro de #LaLigaGate y sus cortes de páginas por el fútbol.
Ahora, TELEFÓNICA ha enviado un requerimiento a los impulsores del proyecto NUENTI, que denuncian que el gigante tecnológico les ordena cesar el uso del nombre por «evocar» a su marca registrada TUENTI.
En concreto, los impulsores del proyecto de código libre NUENTI afirman que TELEFÓNICA les ha indicado que es titular de la marca “TUENTI” y que considera que ciertos elementos del proyecto ‘podrían vulnerar sus derechos de marca y generar confusión o asociación con dicha marca’.
Según el escrito, el problema se centra en el uso de la denominación “NUENTI”, el dominio nuenti.xyz, una identidad visual que describen como ‘similar/evocadora, y la existencia de referencias explícitas a “TUENTI” en comunicaciones públicas’, por lo que TELEFÓNICA da tres días a NUENTI para cesar el uso de la marca, dominio y elementos evocadores.
