  • 20 de diciembre de 2025
  1. Home
  2. Mundo digital
  3. Telefónica requiere a…

En la imagen la web de NUENTI accesible en nuenti.xyz – Telefónica requiere a la red social NUENTI por «evocar» a su mítica marca TUENTI

Telefónica requiere a la red social NUENTI por «evocar» a su mítica marca TUENTI

.

Los responsables del proyecto han publicado que la operadora telefónica les ha enviado un requerimiento

En la imagen la web de NUENTI accesible en nuenti.xyz - Telefónica requiere a la red social NUENTI por "evocar" a su mítica marca TUENTI
En la imagen la web de NUENTI accesible en nuenti.xyz – Telefónica requiere a la red social NUENTI por «evocar» a su mítica marca TUENTI

Muchos no se acordarán porque eran muy jóvenes, pero allá por 2006 en España surgió una red social que lo dominaba todo: TUENTI.

Adorada por los jóvenes de la época, millones de personas usaban la plataforma – a la que se llegó a denominar como «el Facebook español» – como canal de contacto con sus amigos.

Tiempo después, TUENTI fue comprada por TELEFÓNICA, que al no poder competir con las pujantes redes de Facebook, Twitter y otras, la convirtió en un operador de telefonía para después ahogarla entre sus marcas registradas.

Precisamente un conflicto con la marca es lo que ha saltado a la palestra en las últimas horas, en el contexto de fuertes críticas a la operadora de telefonía por su apoyo al bloqueo de miles de páginas web legítimas dentro de #LaLigaGate y sus cortes de páginas por el fútbol.

Ahora, TELEFÓNICA ha enviado un requerimiento a los impulsores del proyecto NUENTI, que denuncian que el gigante tecnológico les ordena cesar el uso del nombre por «evocar» a su marca registrada TUENTI.

En concreto, los impulsores del proyecto de código libre NUENTI afirman que TELEFÓNICA les ha indicado que es titular de la marca “TUENTI” y que considera que ciertos elementos del proyecto ‘podrían vulnerar sus derechos de marca y generar confusión o asociación con dicha marca’.

Según el escrito, el problema se centra en el uso de la denominación “NUENTI”, el dominio nuenti.xyz, una identidad visual que describen como ‘similar/evocadora, y la existencia de referencias explícitas a “TUENTI” en comunicaciones públicas’, por lo que TELEFÓNICA da tres días a NUENTI para cesar el uso de la marca, dominio y elementos evocadores.

CANTABRIA DIARIO
Últimas entradas de CANTABRIA DIARIO (ver todo)
.

También te puede interesar...

Los bloqueos del fútbol se cargan la web de Salud Pública del Ayuntamiento de Madrid Hacienda aclara los bulos sobre los pagos con BIZUM: no afecta a los particulares
Tags:

CANTABRIA DIARIO

https://www.cantabriadiario.com

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 686447266 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.