Los responsables del proyecto han publicado que la operadora telefónica les ha enviado un requerimiento

En la imagen la web de NUENTI accesible en nuenti.xyz – Telefónica requiere a la red social NUENTI por «evocar» a su mítica marca TUENTI

Muchos no se acordarán porque eran muy jóvenes, pero allá por 2006 en España surgió una red social que lo dominaba todo: TUENTI.

Adorada por los jóvenes de la época, millones de personas usaban la plataforma – a la que se llegó a denominar como «el Facebook español» – como canal de contacto con sus amigos.

Tiempo después, TUENTI fue comprada por TELEFÓNICA, que al no poder competir con las pujantes redes de Facebook, Twitter y otras, la convirtió en un operador de telefonía para después ahogarla entre sus marcas registradas.

Precisamente un conflicto con la marca es lo que ha saltado a la palestra en las últimas horas, en el contexto de fuertes críticas a la operadora de telefonía por su apoyo al bloqueo de miles de páginas web legítimas dentro de #LaLigaGate y sus cortes de páginas por el fútbol.

Ahora, TELEFÓNICA ha enviado un requerimiento a los impulsores del proyecto NUENTI, que denuncian que el gigante tecnológico les ordena cesar el uso del nombre por «evocar» a su marca registrada TUENTI.

En concreto, los impulsores del proyecto de código libre NUENTI afirman que TELEFÓNICA les ha indicado que es titular de la marca “TUENTI” y que considera que ciertos elementos del proyecto ‘podrían vulnerar sus derechos de marca y generar confusión o asociación con dicha marca’.

Según el escrito, el problema se centra en el uso de la denominación “NUENTI”, el dominio nuenti.xyz, una identidad visual que describen como ‘similar/evocadora, y la existencia de referencias explícitas a “TUENTI” en comunicaciones públicas’, por lo que TELEFÓNICA da tres días a NUENTI para cesar el uso de la marca, dominio y elementos evocadores.