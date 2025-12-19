  • 20 de diciembre de 2025
Un control de tráfico de la Guardia Civil – (C) Foto: David Laguillo – CANTABRIA DIARIO

Tráfico prevé 533.000 desplazamientos por carretera en Cantabria durante las fiestas navideñas

El dispositivo de vigilancia, regulación y seguridad en carretera comenzará a las 15.00 horas de este viernes y se prolongará hasta la medianoche del martes 6 de enero

Un control de tráfico de la Guardia Civil – (C) Foto: David Laguillo – CANTABRIA DIARIO

Santander, 19 de diciembre de 2025.-

La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha a partir de las 15.00 horas de este viernes, 19 de diciembre, y hasta el martes 6 de enero de 2026, el dispositivo especial de regulación, ordenación y vigilancia de los 22,4 millones de desplazamientos por carretera previstos con motivo de las fiestas navideñas en todo el país, y que en Cantabria serán unos 533.000.

Como es habitual, se han establecido en esta operación especial diferentes fases que coinciden con las principales festividades navideñas. En esos periodos es en los que se acumulará el mayor número de los 533.000 desplazamientos previstos por las carreteras cántabras.

La primera fase tendrá lugar desde este viernes 19 al jueves 25 de diciembre, y se prevén 203.000 desplazamientos de vehículos por las principales vías de la Comunidad Autónoma, el 17% del total de España.

La segunda fase tendrá lugar del viernes 26 de diciembre al jueves 1 de enero, con una previsión de 185.000 desplazamientos por las carreteras cántabras, y la tercera y última fase, del viernes 2 al martes 6 de enero, con 123.000 desplazamientos.

Muchos de los desplazamientos se dirigirán hacia segundas residencias, zonas de montaña para la práctica de deportes de invierno, zonas de atracción turística invernal y navideña, así como a áreas comerciales.

En Cantabria, se espera una mayor presencia de vehículos en los accesos a Santander por la S-10 y S-30, en la autovía A-8 a la altura de Castro Urdiales, Laredo y Torrelavega. También se esperan retenciones en la A-67 entre Gornazo y Tanos (sentido Torrelavega), y a la altura de los túneles entre Molledo y Los Corrales de Buelna.

En cuanto a las condiciones meteorológicas, Tráfico advierte de posibilidad de hielo y nieve en los puertos de montaña de Pozazal (A-67 y N-611), de San Glorio (N-621), El Escudo (N-623), Los Tornos (N-629), así como en varios de la red secundaria. En la autovía A-67, la DGT advierte de posible niebla densa entre Lantueno y Reinosa, y en el tramo entre Molledo y Los Corrales de Buelna.

Debido a obras en ejecución, la DGT recuerda que hay limitaciones de velocidad por estrechamiento de carriles en la A-67 entre Polanco y Santander, mientras que en la N-621 entre Barreda y Sierrapando se está acondicionando la plataforma.

Desde la Delegación del Gobierno en Cantabria y la Jefatura Provincial de Tráfico recuerdan que es importante evitar las horas más desfavorables para viajar, planificar el viaje por la ruta más segura para evitar imprevistos e informarse del estado de las carreteras a través de las cuentas de Twitter de DGT (@informacionDGT y @DGTes), los boletines informativos en radio y televisión, así como en el teléfono 011.

