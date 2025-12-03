Martes, miércoles…el fútbol también se carga miles de webs legítimas entre semana: los bloqueos masivos arrasan con todo…¿hasta cuándo?

Diversas iniciativas, incluso Penales, se están fraguando al afectar los

‘bloqueos salvajes’ a recursos sanitarios que «podrían poner la vida de personas en peligro»

Javier Tebas arrasa con todo, titulaba EL ESPAÑOL para describir la ‘caótica’ situación de Internet en España, que permite al presidente de la empresa privada LALIGA ‘cargarse de forma masiva direcciones IP que llevan al bloqueo de miles de webs legítimas’.

El problema, cada vez mayor, ha dejado de centrarse en los fines de semana y afecta también los martes, los miércoles, o cualquier otro día en el que unos fulanos en calzoncillos le pegan patadas a un balón: el fútbol ‘arrasa con todo’ incluidas webs delicadas del ámbito sanitario.

Con una polémica y cuestionada Sentencia en la mano, que impide afectar «a terceros» aunque esta parte del texto siempre dejan de leerla desde la patronal del fútbol, Tebas ordena a las operadoras telefónicas españolas el corte de direcciones IP, a su antojo, creando un ‘caos total’ en Internet en España y una ‘inseguridad jurídica completa’ cuando hay fútbol.



Con esos bloqueos ‘se cargan webs legítimas’ de todo tipo: desde supermercados, tiendas, repositorios científicos, Medios de Comunicación y, lo que es más preocupante, webs del ámbito sanitario y aplicaciones que «podrían poner la vida de personas en peligro», advirtió el CEO de CloudFlare. Es precisamente este sensible último punto el que está generando ‘mayor preocupación y alarma social’, motivo por el que ya se están generando diversas iniciativas, incluso Penales, para frenar los bloqueos que permiten romper, hasta en días laborables, miles de plataformas legítimas y webs sensibles, y desde luego ajenas por completo a la piratería.