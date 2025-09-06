PODEMOS denuncia la participación de la selección de Israel en la Vuelta Ciclista Junior UCI 2025

CANTABRIA DIARIO ha preguntado a la organización del evento deportivo pero no se ha obtenido respuesta

En la imagen protestas a favor de Gaza en el pregón de las Fiestas de la Virgen Grande de Torrelavega – (C) Foto: David Laguillo/CANTABRIA DIARIO

Después de que miles de personas en toda España mostrasen su firme rechazo a la participación de Israel en La Vuelta Ciclista a España 2025, mediante manifestaciones en casi todos los puntos por donde ha pasado, ahora en Cantabria otro evento deportivo vuelve a acoger la polémica participación del estado «genocida» de Israel.

Podemos Cantabria ha denunciado la participación de la selección nacional de Israel en la Vuelta Ciclista a Cantabria Junior UCI 2025, una decisión que califican de «vergüenza política y moral«, y que supone ‘blanquear la imagen de un Estado acusado de crímenes de guerra y violaciones sistemáticas de derechos humanos‘, se afirma desde la formación morada.

PODEMOS afirma que, a diferencia de la Vuelta a España —donde la participación del equipo de Israel depende directamente de la UCI—, en este caso ‘es el organizador quien ha decidido voluntariamente aceptar la presencia de la selección israelí‘, y recuerdan que ‘no es posible mirar hacia otro lado ante el genocidio que se está cometiendo en Gaza, ni legitimar la ocupación, la masacre de miles de civiles y la violación flagrante del derecho internacional’.

La coordinadora autonómica de Podemos Cantabria, Mercedes González, afirma que el deporte ‘no puede servir de escaparate para un Estado que practica la ocupación y el exterminio como política de Estado. Permitir que Israel compita aquí es un insulto al pueblo palestino y una traición a los valores que supuestamente representa el deporte.”

La formación recuerda que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha denunciado repetidamente la ilegalidad de la ocupación israelí de Palestina y el incumplimiento sistemático del derecho internacional humanitario, y que Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado crímenes de guerra, incluidos bombardeos indiscriminados contra la población civil y políticas de apartheid contra el pueblo palestino.

Además, según datos de la ONU, en los últimos meses más de 50.000 civiles —entre ellos miles de niños y niñas— han sido asesinados en Gaza, y permitir que la selección de Israel participe, ‘por decisión expresa del organizador, en una prueba deportiva en nuestra comunidad es “dar la espalda a la ética, a los derechos humanos y a la propia esencia del deporte como espacio de paz, respeto y convivencia”.

La formación morada exige de manera inmediata explicaciones públicas por parte de la organización y de las instituciones que patrocinan la Vuelta, revisión del apoyo institucional, para impedir que dinero público respalde la participación de equipos asociados a violaciones de derechos humanos, compromiso firme de que en futuras ediciones no se permitirá la presencia de selecciones o clubes vinculados a Estados sancionados por la comunidad internacional o denunciados por crímenes de guerra.

Podemos apunta a una «responsabilidad clara» de los organizadores, y también de las instituciones que apoyan y financian el evento: el Gobierno de Cantabria, la Dirección General de Deporte y los ayuntamientos de Piélagos, Sarón, y Santander, donde se desarrollarán las etapas.

CANTABRIA DIARIO ha preguntado a la organización de la Vuelta, pero no se ha obtenido ninguna respuesta.