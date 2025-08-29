  • 29 de agosto de 2025
  1. Home
  2. Portada
  3. La Guardia Civil…

La Guardia Civil de Cantabria detiene a dos personas con ochenta kilos de «speed»

.
Digiqole Ad

Fueron identificados cuando circulaban con una furgoneta en la autovía A-67, a la altura de la localidad de Lantueno

Se trata de la máxima incautación de esta sustancia ilegal en Cantabria desde el año 2011 y una de las mayores a nivel nacional este año

29 agosto de 2025.- La Guardia Civil de Cantabria ha procedido a la detención de dos personas, varones, de 32 y 40 años de edad, de nacionalidad colombiana, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas.

El pasado día 19 de agosto, componentes de una patrulla de la Guardia Civil, mientras llevaban a cabo labores de seguridad ciudadana en la autovía A-67, a la altura de la localidad de Lantueno, observaron una furgoneta que les infundió sospechas.

Por estos motivos, procedieron a dar el alto al vehículo e identificar a sus dos ocupantes. Una vez verificadas las identidades se comprobó que el copiloto tenía un señalamiento en vigor de identificación y comprobación de no portar armas, por lo que se procedió al registro del vehículo, encontrando oculto entre diverso material de obra, una bolsa de grandes dimensiones que contenía 47 envases de plástico con un contenido líquido de color blanquecino y frío.

Ante la posibilidad de que pudiera tratarse de algún tipo de sustancia estupefaciente, los agentes llevaron a cabo una prueba a una muestra del contenido, arrojando un resultado positivo, resultando ser metanfetamina (“speed”). Una vez realizadas las comprobaciones oportunas se pudo confirmar que el peso total de la sustancia ilegal incautada ascendía a 80 Kg.

Por este motivo, los dos ocupantes fueron detenidos como presuntos autores de un Delito contra la Salud Pública (Tráfico de Drogas), y puestos a disposición judicial.

Relevancia de la incautación

Esta actuación supone la mayor incautación de esta sustancia en Cantabria desde el 2011, año en el que se llevó a cabo, también por la Guardia Civil de Cantabria, la Operación Cafeto, en la que se incautaron 105 Kg de “speed”. Asimismo, se trataría de una de las mayores incautaciones de esta sustancia ilegal en España en lo que va de año.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

Rescatados tras pasar la noche en una cabaña La Guardia Civil rescata a un varón de 81 años que desapareció en Arenas de IguñaLa Guardia Civil rescata a un varón de 81 años que desapareció en Arenas de Iguña Un detenido en Cantabria por posesión y distribución de material de explotación sexual infantil
Tags:

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Calle Julián Ceballos 6, Entresuelo, Oficina 4 39300 Torrelavega Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 942394881 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.