Se prevén 127.000 desplazamientos en Cantabria para el último dispositivo especial de tráfico de este verano

Lo importante es llegar | Operación retorno 2025

Un control de tráfico de la Guardia Civil – (C) Foto: David Laguillo – CANTABRIA DIARIO

Santander, 29 de agosto de 2025.- El mes de agosto está a punto de terminar y con él llega para muchos el final de las vacaciones de verano y el consiguiente regreso a casa para volver a la rutina diaria. Por este motivo, con el objetivo de que estos millones de desplazamientos se produzcan en las máximas condiciones de seguridad, la Dirección General de Tráfico pone en marcha mañana el último de los dispositivos especiales preparados para este verano.

Para él, el Organismo prevé que, desde las 15:00 de mañana viernes 29 y hasta la medianoche del domingo 31 de agosto, se produzcan en Cantabria 127.000 movimientos de largo recorrido con motivo del retorno generalizado que tendrá lugar en los próximos días.

Tráfico ha establecido una serie de medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico con 180 agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, sobre todo para controlar la circulación en la A-67 y la A-8.

En esta operación coincidirán los movimientos de retorno anteriormente citados, que serán escalonados entre los días que preceden a este fin de semana y el propio fin de semana, principalmente el domingo 31 de agosto, desde las zonas turísticas de costa y descanso hacia los grandes núcleos urbanos, con movimientos de salida que se produzcan también durante el fin de semana, principalmente hacia zonas turísticas de costa y los habituales de un fin de semana estival.

Además, durante estos días también está previsto que siga produciéndose una importante afluencia de vehículos en los principales ejes y pasos fronterizos por el retorno hacia países europeos de residencia habitual.

PREVISIONES DE CIRCULACIÓN

Desde primeras horas de la tarde del viernes 29 (especialmente entre las 16 y las 22 horas), se producirán importantes movimientos que provocarán intensidades elevadas y problemas de circulación, tanto en sentido salida de los grandes núcleos urbanos, como en las principales vías de comunicación de acceso a las zonas turísticas de costa y de descanso por el comienzo del fin de semana estival.

El sábado 30 continuará el tráfico intenso en sentido salida de los grandes núcleos urbanos desde primeras horas de la mañana, especialmente entre las 9 y las 13 horas, motivados por el inminente comienzo del mes vacacional de septiembre y por los trayectos cortos habituales de fin de semana a zonas de segunda residencia y playas. Por la tarde, ya se podrán observar movimientos de retorno hacia los grandes núcleos urbanos de aquellos que han finalizado sus vacaciones y realizan el regreso “escalonado”, siendo la intensidad elevada en algunos ejes viarios.

El domingo 31 por la mañana serán conflictivos los accesos a playas y costa con problemas de circulación en itinerarios que unen poblaciones del litoral para, ya a primeras horas de la tarde, entre las 16 y las 23 horas, comenzar a presentarse intensidades elevadas de tráfico y problemas de circulación en los principales ejes viarios de comunicación que encauzan todo el movimiento de regreso desde las zonas del litoral y descanso hacia los grandes núcleos urbanos por el retorno tanto de los que han finalizado sus vacaciones en agosto como de los que han disfrutado del fin de semana.

Además, también se presentarán intensidades elevadas de circulación en los ejes de comunicación con pasos fronterizos por los movimientos de retorno de vehículos de matrícula extranjera hacia sus países de origen europeos.

El dispositivo establecido se puede consultar en https://www.dgt.es/conoce-el-estado-del-trafico/recomendaciones-de-trafico/.

LO ÚNICO IMPORTANTE ES SIEMPRE LLEGAR

Es posible que, en estos días en los que millones de personas vuelven a sus residencias habituales para retomar la rutina, nos encontremos con retenciones en carretera. Retenciones que producen estrés, agresividad, fatiga, cansancio e, incluso, una sensación de estar “perdiendo el tiempo” que, una vez pasada la retención hace que muchos conductores intenten recuperar ese tiempo perdido acelerando más de la cuenta o adelantando imprudentemente.

Pero es fundamental ser conscientes de que ese tiempo perdido no se recupera, que la velocidad excesiva y las maniobras antirreglamentarias solo incrementan el riesgo de sufrir un siniestro de tráfico y que lo verdaderamente importante es siempre llegar a casa.

Por supuesto, es necesario comenzar el viaje lo más descansados posible, no conducir nunca bajo los efectos del alcohol o de las drogas, respetar en todo momento las normas de tráfico y evitar las distracciones al volante.

Además, Tráfico recomienda siempre, antes y durante el viaje, informarse del estado de las carreteras a través de todos los canales de comunicación de los que dispone, ya sea a través de las cuentas de X, @informacionDGT y @DGTes, de los boletines informativos en radio y televisión, como en el teléfono 011 o en la página web del Organismo (www.dgt.es o https://infocar.dgt.es/etraffic/) para poder evitar imprevistos y utilizar los itinerarios alternativos propuestos en caso necesario.