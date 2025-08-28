Santander recuerda a las dos mujeres asesinadas por violencia de género en Navarra y Badajoz

Gema Igual preside el minuto de silencio convocado en la Plaza del Ayuntamiento contra la violencia machista, que en 2025 se ha cobrado ya la vida de 24 mujeres

La Plaza del Ayuntamiento de Santander ha acogido este mediodía un minuto de silencio en memoria de las dos mujeres asesinadas en España por violencia de género en las últimas semanas.

La primera de las mujeres tenía 78 años y murió presuntamente asesinada a manos de su cónyuge en Navarra. No existían denuncias previas. La segunda, de 34 años, lo fue en Badajoz a los 34 años. Tenía cuatro hijos menores de edad y en este caso si existían denuncias previas.

Con estas dos muertes, el número total de mujeres asesinadas a consecuencia de la violencia de género este 2025 es de 24. Desde que se empezaron a contabilizar estos crímenes en 2003, la cifra de mujeres asesinadas en España asciende a 1.318.

La alcaldesa, Gema Igual, acompañada por miembros de la Corporación Municipal, ha expresado su más profundo pesar por estas pérdidas y ha trasladado el apoyo y el cariño de toda la ciudad a los familiares y amigos de las víctimas.

El Ayuntamiento de Santander recuerda a quienes estén sufriendo violencia de género en la ciudad que tienen a su disposición el teléfono 016 de atención a las víctimas, los servicios sociales municipales o el Punto de Atención Integral a las Víctimas del Centro de Igualdad del Ayuntamiento (General Dávila, 124, en el Centro Cívico María Cristina), donde recibirán información de las ayudas y programas a los que pueden acogerse.