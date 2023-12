La Guardia Civil detiene a 12 personas por diferentes estafas utilizando las nuevas tecnologías

Se multiplican las estafas mediante nuevas tecnologías y cada vez son más sofisticadas para engañar a instituciones, empresas y ciudadanos

Dos de los detenidos se apropiaron de casi 23.000 euros por el método conocido como BEC.

Se detectan en Cantabria las primeras denuncias por la estafa conocida como el “secuestro del WhatsApp”

04 de diciembre de 2023. La Guardia Civil de Cantabria ha procedido a la detención de 12 personas, e investigado a otra más, como presuntas autoras de delitos de estafa a través de Internet, tras realizar diferentes operaciones y apoderarse de casi 36.000 euros.

El Equipo @ Cantabria de la Guardia Civil, especialistas en delitos relacionados con la ciberdelincuencia, procedieron durante el pasado mes de noviembre, en la provincia de Madrid, a la detención de los reseñados. Estas actuaciones parten de varias investigaciones relacionadas con diferentes técnicas empleadas para realizar fraudes electrónicos.

Estafa denominada BEC

El pasado mes de octubre, se tuvo conocimiento de una estafa por valor de más de 22.000 euros a un establecimiento hotelero de Laredo.

El establecimiento había recibido vía correo electrónico, una factura que estaba esperando, procediendo a su pago. En días posteriores, la empresa que había realizado los trabajos, comunicó al establecimiento el no abono de la factura, momento en que se percataron que el número de cuenta bancaria había sido modificado.

De lo actuado los agentes comprobaron que la estafa se había realizado mediante el método denominado BEC (Businness Email Compromise), consistente en un fraude mediante la suplantación del correo electrónico.

De las indagaciones realizadas por los agentes se pudo averiguar que la extracción del dinero había sido realizada por dos personas residentes en la provincia de Madrid, procediendo a su detención.

Estafa del secuestro de WhatsApp

En otra investigación sobre dos estafas a través de sistemas de pago instantáneo, la Guardia Civil de Cantabria detectó que se trataba de una nueva denominada “secuestro de WhatsApp”.

Las víctimas, reciben mensajes de WhatsApp de uno de sus contactos, en los que le solicitan dinero por trasferencia o por sistemas de pago instantáneo, con diferentes excusas.

Previamente los ciberdelincuentes se han hecho con el control del WhatsApp del número que solicita la transferencia, al que le han enviado un mensaje por la misma aplicación, comunicándole que por error le han enviado un código de seis dígitos, haciéndose pasar por una persona conocida. El mensaje suele ser “Te he enviado un código por error, ¿me lo puedes reenviar?”.

Dicho código se utiliza para instalar la aplicación en otro teléfono perdiendo de esta forma el acceso a su cuenta de WhatsApp, ya que el ciberdelincuente la habrá asociado en su móvil.

En los hechos ocurridos en Cantabria, las víctimas recibieron en su WhatsApp, desde un número de teléfono conocido, la solicitud de transferencia de dinero, con la excusa que no le funcionaba en ese momento la aplicación y lo necesitaban de manera urgente. De esta forma consiguieron 1.000 euros.

La investigación permitió saber quiénes fueron los receptores del dinero, procediendo a la detención de uno, y a investigar a otro, como presuntos responsables de delitos de estafa.

Smishing, Vishing, Phishing.

Mediante mensajería instantánea, llamadas o correos electrónicos, haciéndose pasar por una entidad bancaria, los presuntos autores de otras estafas, consiguieron los datos bancarios de víctimas residentes en Cantabria.

Con estos datos, realizaron diferentes movimientos de dinero, mediante trasferencias o envíos por sistemas de pago instantáneo a otras cuentas bancarias.

De las indagaciones se obtuvieron datos de los receptores del dinero, residentes en la provincia de Madrid, los cuales una vez lo tenían en su cuenta, lo extraían a través de cajeros automáticos. Por estos hechos se detuvo a 8 personas, ascendiendo lo estafado a más de 11.000 euros.

En otra investigación se detuvo a un varón como presunto autor de un delito de estafa, al recibir dos trasferencias bancarias por un total de 1.800 euros en una cuenta de la que era titular, como señal de la compra de un vehículo que había anunciado en una página de venta de coches de segunda mano. Una vez que recibió los importes en su cuenta se interrumpieron las comunicaciones con el comprador, procediendo a la extracción del dinero en cajeros automáticos.

Campaña de Navidad

Desde la Guardia Civil y de cara a las próximas compras navideñas, se aconseja el uso con precaución del comercio electrónico, accediendo a webs que utilizan sistemas de pagos seguros, desconfiando de los portales que sus dominios no coincidan con los de la marca, o esté alterado en alguna de sus partes.

Se debe huir de las gangas, ya que pueden ser una estafa, no solo en que el producto no sea de la calidad o marca anunciada, sino también, la posibilidad de no recibir la compra realizada. Se debe comparar el mismo producto en diferentes portales. Desconfiar de las webs a las que les falte información de contactos, presentan enlaces rotos o que te redirigen constantemente a la página principal.

Antes de realizar una compra, si no se está en una web conocida o de confianza, es bueno buscar reseñas de otros clientes y asegurarse de la existencia de un candado en la barra de direcciones.

Durante el trámite de compra, o en posteriores contactos, tanto por sms o emails, que nos puedan redirigir a otras webs, no se facilitarán datos como el pin de la tarjeta u otros que puedan servir para acceder de forma fraudulenta a nuestros datos bancarios o a la banca online.