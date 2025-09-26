  • 26 de septiembre de 2025
La Guardia Civil investiga al presunto autor de robos en establecimientos de Santoña

.
Tres de ellos fueron en grado de tentativa y un cuarto consumado, sustrayendo dinero de una caja registradora.

En otra actuación distinta pero también en Santoña, se localizó al presunto autor del pinchazo de seis ruedas en la localidad.

26 septiembre de 2025.- La Guardia Civil de Cantabria, en dos actuaciones, ha procedido a instruir diligencias en calidad de investigados, a dos varones de 48 y 31 años, vecinos de Santoña, uno como presunto autor de robos en establecimientos, y otro, relacionado con supuestos daños en vehículos.

La Guardia Civil tuvo conocimiento que en la tarde del pasado 14 de septiembre, se había forzado las máquinas de cambio de dos lavanderías, sin llegar a sustraer dinero, y la puerta de un supermercado, sin lograr acceder a su interior, todo ello en la localidad de Santoña. Los daños en dichas máquinas fueron valorados en unos 2.000 euros.

Mientras se investigaban estos hechos, se notificó un robo con fuerza en un centro de estética de la misma localidad, de donde se sustrajo dinero de la caja registradora.

Se pudo comprobar que todos los establecimientos se encontraban próximos, y junto al resultado de otras pesquisas, hizo sospechar a los agentes que el presunto autor era la misma persona.

Finalmente, el pasado día 23 de septiembre, se localizó al presunto autor, un vecino de la localidad, que ya había sido detenido en siete ocasiones anteriores por la Guardia Civil.

Pinchazos de ruedas de vehículos

En otra actuación, sobre daños en vehículos estacionados en la vía pública en Berria-Santoña, la Guardia Civil ha procedido a investigar como presunto autor de los mismos, a otro varón de 31 años.

El pasado 15 de septiembre fueron pinchadas un total de seis ruedas de tres vehículos, todos ellos estacionados en la misma zona, donde igualmente los agentes encargados de la investigación, localizaron un objeto punzante susceptible de haber sido usado para dañar los neumáticos.

De las pesquisas realizadas, se determinó que un varón vecino de Santoña era el presunto autor de los pinchazos de ruedas, siendo localizado e investigado en el presente mes de septiembre.

.

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

.