  • 26 de septiembre de 2025
  1. Home
  2. Santander
  3. Santander organiza un…

Santander organiza un nuevo curso presencial de lengua de signos

.
Digiqole Ad

Los alumnos aprenderán a comprender y utilizar expresiones cotidianas frecuentes, frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades inmediatas, a presentarse, o pedir y dar información personal básica

Desde la Concejalía de Autonomía Personal trabajamos para favorecer la plena inclusión de las personas con problemas de audición y su participación en la vida de la ciudad”, destaca Gancedo

El Ayuntamiento de Santander, a través de la Concejalía de Autonomía Personal y OICOS, ha organizado un nuevo curso presencial de Lengua de Signos Española nivel A1, dirigido tanto a empleados municipales como a la ciudadanía en general.

Así lo ha dado a conocer la concejala del área, Zulema Gancedo, quien ha explicado que la formación tendrá una duración de 60 horas y se llevará a cabo del 8 de octubre al 17 de diciembre, cada lunes y miércoles de 16.00 a 19.00 horas y, se impartirá en la sede de la asociación de sordos de Santander y Cantabria ubicada en la calle Alta, 46 de Santander.

Las plazas son limitadas, por lo que los interesados en participar deberán cumplimentar el formulario adjunto en este enlace: https://share-eu1.hsforms.com/1XpvBI0BISHW7I0ElOqxQxQ2djpoq

Tal y como ha detallado, los alumnos aprenderán a comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente, así como frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato, a presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las personas que conoce y a relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor signe despacio y con claridad y esté dispuesto a cooperar.

Desde la Concejalía de Autonomía Personal se vienen desarrollando de manera periódica estos cursos con el fin de reforzar la difusión y aprendizaje para personas de distintos colectivos que trabajan o conviven en relación con personas sordas.

La edil ha recordado que Santander seguirá trabajando junto a esta organización para reforzar la enseñanza de la Lengua de Signos Española como instrumento necesario para la supresión de las barreras de comunicación y en el desarrollo de acciones que mejoren la calidad de vida de las personas sordas, favorezcan su comunicación y contribuyan a sensibilizar a la sociedad respecto a las necesidades de este colectivo.

“El Ayuntamiento trabaja para favorecer la plena inclusión de las personas con problemas de audición y su participación en la vida de la ciudad”, señalando también que, el Ayuntamiento dispone de servicio de interprete para cualquier necesidad en este sentido.

Para cualquier duda, los interesados pueden ponerse en contacto a través del teléfono 942203173 o en oicossocial@santander.es

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

El Casino continúa su programación expositiva con la muestra «Expresiones» de Sol Gutiérrez Tovar Estudiantes piden un transporte universitario "digno"Estudiantes piden un transporte universitario «digno»
Tags:

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

1 Comment

Comments are closed.

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Calle Julián Ceballos 6, Entresuelo, Oficina 4 39300 Torrelavega Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 942394881 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.