Podemos Camargo acusa a Movellán de «mentir» sobre el nuevo contrato de limpieza viaria

Podemos Camargo ha acusado al alcalde Diego Movellán (PP) de «mentir» a los vecinos al ‘presentar como una conquista laboral lo que en realidad no lo es’. ‘El regidor ha afirmado que el nuevo contrato de limpieza viaria garantiza mejoras salariales a los trabajadores, cuando en realidad un Ayuntamiento no tiene competencias para obligar a una empresa subcontratada a subir sueldos’, asegura la formación en un comunicado.

«El señor Movellán intenta vender humo. Ni puede imponer mejoras salariales ni puede obligar a la empresa a garantizar condiciones que no están bajo su competencia. Lo que hace es engañar a la ciudadanía para tapar un contrato inflado y poco transparente”, ha declarado el portavoz de Podemos Camargo, Ricardo Amigo.

El nuevo pliego de limpieza viaria supone un incremento del 120% respecto al contrato anterior, alcanzando más de 2 millones de euros al año, y Podemos pregunta: «¿De dónde va a salir ese dinero?, ¿De recortes en servicios sociales?, ¿De subir los impuestos a los vecinos y vecinas?».



Para la formación morada, si realmente el alcalde quisiera garantizar sueldos dignos y un municipio limpio, remunicipalizaría el servicio en lugar de ‘disparar el gasto en manos privadas’.

“Si de verdad le importara la dignidad de los trabajadores y trabajadoras de la limpieza, asumiría el servicio de forma directa, garantizando empleo estable y salarios justos, y evitando un sobrecoste que pagaremos todos y todas. Esto sí sería un modelo digno y sostenible, y no el despilfarro que nos quiere vender Movellán”, ha concluido Ricardo Amigo.

Desde Podemos Camargo exigen al equipo de Gobierno que ‘diga la verdad a la ciudadanía, deje de utilizar las necesidades del municipio para hacer propaganda y apueste por una gestión pública, transparente y eficiente de la limpieza viaria’.