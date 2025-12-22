  • 23 de diciembre de 2025
  1. Home
  2. Portada
  3. Las exportaciones de…

El puerto de Santander aumenta un 10% su tráfico de mercancías durante el mes de junio

Las exportaciones de Cantabria bajaron un 2,5% en octubre

.
El puerto de Santander aumenta un 10% su tráfico de mercancías durante el mes de junio

Los Resultados Generales del Informe Mensual de Comercio Exterior para octubre, elaborado por la Secretaría de Estado de Comercio, dirección Territorial de Comercio de Cantabria, recoge que las exportaciones de Cantabria en el pasado mes de octubre disminuyeron un 2,5% respecto al mismo
mes del año anterior, ascendiendo a un total de 308,6 m€. A nivel nacional las exportaciones
aumentaron un 3,3%.

Ello sitúa a Cantabria en el puesto 12 en crecimiento de exportaciones comparado con otras CCAA
(excluyendo Ceuta y Melilla). La Comunidad donde más crecieron las exportaciones fue Extremadura
con un 49,0%.

Por otro lado, las importaciones regionales en el mes de octubre totalizaron 243,6 m€, un 6,6% menos
que el mismo mes del año anterior. A nivel nacional, las importaciones del periodo mostraron un
aumento del 4,9%.

Ello sitúa a Cantabria en el puesto 14 en crecimiento de importaciones comparado con otras CCAA
(excluyendo Ceuta y Melilla). La Comunidad donde más crecieron las importaciones fue Aragón con un
41,6%.

Como consecuencia de ello, el saldo comercial exterior de Cantabria en octubre fue positivo por 65,0
m€.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

Un detenido en Cacicedo-Camargo con dosis de éxtasis, hachís, cocaína y marihuana Podemos exige al Ministerio de Consumo que actúe ante el uso ‘engañoso’ de la marca «Agua de Solares» Un control de tráfico de la Guardia Civil - (C) Foto: David Laguillo - CANTABRIA DIARIOTráfico prevé 533.000 desplazamientos por carretera en Cantabria durante las fiestas navideñas

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 686447266 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.