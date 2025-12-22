Las exportaciones de Cantabria bajaron un 2,5% en octubre

Los Resultados Generales del Informe Mensual de Comercio Exterior para octubre, elaborado por la Secretaría de Estado de Comercio, dirección Territorial de Comercio de Cantabria, recoge que las exportaciones de Cantabria en el pasado mes de octubre disminuyeron un 2,5% respecto al mismo

mes del año anterior, ascendiendo a un total de 308,6 m€. A nivel nacional las exportaciones

aumentaron un 3,3%.

Ello sitúa a Cantabria en el puesto 12 en crecimiento de exportaciones comparado con otras CCAA

(excluyendo Ceuta y Melilla). La Comunidad donde más crecieron las exportaciones fue Extremadura

con un 49,0%.

Por otro lado, las importaciones regionales en el mes de octubre totalizaron 243,6 m€, un 6,6% menos

que el mismo mes del año anterior. A nivel nacional, las importaciones del periodo mostraron un

aumento del 4,9%.

Ello sitúa a Cantabria en el puesto 14 en crecimiento de importaciones comparado con otras CCAA

(excluyendo Ceuta y Melilla). La Comunidad donde más crecieron las importaciones fue Aragón con un

41,6%.

Como consecuencia de ello, el saldo comercial exterior de Cantabria en octubre fue positivo por 65,0

m€.