Pilar Martín de lbstoregr.com, al igual que miles de webs legítimas, deja de poder vender en Navidad por culpa de los bloqueos masivos de direcciones IP impulsados por LALIGA en virtud de una polémica Sentencia aplicada de forma «torticera»

En la prueba de OONIPROBE, que mide la censura en la que ha caído España en compañía de naciones autoritarias como China, Corea del Norte y Venezuela, se recogen los cierres artificiales de lbstoregr.com durante los partidos de fútbol – Navidad, y sin ventas: Tebas se carga miles de webs durante la época del año con más compras online

La época navideña en la que estamos inmersos es una de las temporadas de mayores ventas para cualquier negocio, pero muchas tiendas online, Medios de Comunicación, webs sanitarias y todo tipo de páginas legítimas no pueden operar porque la empresa privada LALIGA ordena cortar, a lo bestia, direcciones de Internet Protocol (IP) dejando sin funcionar miles de páginas legales durante sus partidos.

Es el caso, entre miles más, de lbstoregr.com, una tienda de aparatos de gimnasia rítmica operada por Pilar Martín, un negocio legítimo que nada tiene que ver con la piratería del fútbol. Martín, a quien entrevistamos hace unas semanas, se ha vuelto a quejar en Twitter de los cortes de su página durante este fin de semana.

Las pruebas realizadas con la herramienta OONIPROBE, un software especializado en medir la censura en regímenes autoritarios como China, Corea del Norte y Venezuela, a los que tristemente se ha unido España por culpa de los bloqueos impulsados por la empresa de Javier Tebas, muestran cómo la tienda de Pilar ha estado casi todo el domingo bloqueada, sin que pudiera realizar ventas durante la época más lucrativa del año como es la Navidad.

Al igual que Pilar, miles de webs legítimas dejan de funcionar con cada partido de LALIGA, sin que exista una supervisión judicial pública (nadie sabe los listados ni cómo se gestionan los bloqueos porque no se ha hecho público) o contacto previo con los terceros afectados, ni mecanismo alguno de compensación para que la empresa del fútbol tenga que respetar la Libertad de Empresa, la Libertad de Expresión y otros múltiples derechos que se están viendo pisoteados con cada partido.

«Domingo….hay fútbol y no hay ventas!!!!! Gracias @jazztel_es @orange_es por vuestros bloqueos. Webs legales bloqueadas porque sí. ¡Vayan a por los piratas!», se quejaba Pilar, quien además recibió una «amenaza» de LALIGA porque su IP estaba compartida con servicios ilegales de streaming del fútbol.