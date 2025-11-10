Podrán inscribirse hasta el 21 de noviembre, de manera gratuita, todos los belenes que vayan a estar expuestos al público estas Navidades en la ciudad

Santander abre hoy el plazo de inscripción para participar en la Ruta de Belenes 2025

Este año, como novedad, colaborará la Peña La Pera, que se suma al Ayuntamiento y a la Asociación Belenista en el propósito de extender el belenismo en la ciudad

El Ayuntamiento, en colaboración con la Asociación Belenista de Santander, ha organizado una nueva edición de la Ruta de Belenes, cuyo plazo de inscripción se abre hoy y se prolongará hasta el próximo 21 de noviembre.

La alcaldesa, Gema Igual, acompañada por los concejales de Barrios, Lorena Gutiérrez, y Dinamización Social, Fran Arias, ha explicado que podrán inscribirse, de manera gratuita, todos los belenes que vayan a estar expuestos al público durante estas navidades dentro del término municipal de Santander.

El proceso de inscripción se puede llevar a cabo a través de mensaje directo al Instagram @belenesdesantander, vía correo electrónico en asociacionbelenistadesantander@gmail.com, vía telefónica en el 942 345 909 o de manera presencial en la sede la asociación belenista situada en el Centro Cívico de la Marga.

Para la inscripción será necesario aportar la ubicación del belén, las fechas y los horarios de exposición al público, así como el contacto de una persona responsable del Belén, a efectos de comunicación interna.

En las últimas ediciones, la Ruta ha reunido cerca de medio centenar de belenes distribuidos por toda la ciudad —en parroquias, comercios, asociaciones, centros cívicos instituciones públicas, hospitales y residencias—, que junto al Belén Viviente de la Catedral se ha consolidado como una de las actividades más visitadas durante las fiestas.

Este año, como novedad, colaborará la Peña La Pera, que se suma al Ayuntamiento y a la Asociación Belenista en el propósito de extender el belenismo en la ciudad y, además, se incorporará un pasacalles belenista a la programación navideña para difundir la Ruta de belenes.

Tal y como ha detallado, se llevan meses trabajando conjuntamente en la instalación de un Belén en los aledaños de la Catedral, que hará un guiño al histórico nacimiento que durante décadas fue símbolo de la Navidad en Santander. Esta instalación pretende recuperar parte de la esencia de aquel montaje tradicional, convirtiéndose en uno de los principales atractivos de la edición.

La Ruta de Belenes 2025 volverá a publicarse en formato impreso, mediante una revista informativa que incluirá todos los belenes participantes con sus ubicaciones y horarios de visita. Asimismo, la información estará disponible en formato digital desde la página web municipal dedicada a Navidad.

Igual ha destacado el trabajo que desarrolla la Asociación Belenista de Santander, y ha recordado que colabora cada año, no sólo en la organización de la Ruta de Belenes, sino también en el montaje de varios de los nacimientos que se instalan en la ciudad.

Asimismo, la alcaldesa ha resaltado la tradición belenística de Santander, y el arraigo y divulgación de una tradición gracias a los numerosos colectivos que cada año participan en la realización de estos montajes.

Finalmente, ha querido poner de relieve el trabajo que se realiza desde el servicio de Talleres del Ayuntamiento para el montaje y ubicación de belenes en numerosos puntos de la ciudad.