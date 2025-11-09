Los bloqueos masivos de webs podrían poner vidas en peligro: bloqueada la web de HM Hospitales

La página web de HM Hospitales, nueva víctima inocente de los bloqueos masivos impulsados por LALIGA

El CEO de CloudFlare ya advirtió hace meses: «Ruego que nadie muera»

«Tebas arrasa con todo», y este domingo está pasando lo que ya advirtió el CEO de CloudFlare Matthew Prince sobre los cortes ordenados por LALIGA y avalados por la justicia española, que han terminado afectando a servicios sanitarios que podrían poner vidas en riesgo.

Al tumbar rangos enteros de direcciones IP con la excusa de cerrar servicios de emisiones pirata de fútbol, miles de páginas web legítimas caen con cada partido de LALIGA, pese a que la Sentencia que lo avala no permite afectar «a terceros».

En su momento, Prince lamentó estos bloqueos deseando: «Ruego que nadie muera», en referencia a que muchas plataformas sanitarias e incluso de asistencia a enfermos mediante dispositivos móviles dependen de los servicios de CloudFlare, afectados por los bloqueos masivos e indiscriminados impulsados por LALIGA y aplicados de forma «torticera» por las operadoras telefónicas de España.

«Un gran porcentaje de Internet está con nosotros, incluyendo pequeños negocios y recursos de emergencias en España», alertó Prince.

«Cuando, por desgracia e inevitablemente, esto ocurra y cause pérdidas de vidas, confío en que los legisladores y los tribunales, tanto en España como en otros países, tomarán la decisión política correcta. Hasta entonces, corresponderá a los usuarios informar claramente a los políticos sobre el riesgo. Ruego que nadie muera», dijo Prince.

En concreto, en el momento de escribir esta noticia está inaccesible la dirección IP 172.67.72.221 en la que se aloja y se protege la página web de HM Hospitales en www.hmhospitales.com. Este bloqueo a un servicio sanitario, perteneciente a un grupo de hospitales privado fundado en 1989, afecta a la web de esta empresa sanitaria que tiene presencia en Madrid, Galicia, Cataluña, Andalucía, Castilla y León y Castilla-La Mancha, a través de 49 centros asistenciales.

A huge percentage of the Internet sits behind us, including small businesses and emergency resources in Spain. We've always been happy and willing to work with rights holders in conjunction with judicial bodies to protect their content. We have a clear process that works around… — Matthew Prince 🌥 (@eastdakota) May 20, 2025