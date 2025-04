Los trabajadores del metal vuelven a la calle para reclamar salarios «dignos» y «recuperar lo perdido»

En 2022 la huelga paralizó todo el sector en Cantabria durante casi un mes

CCOO, UGT y USO acusan a Pymetal de quejarse por la falta de relevo generacional ‘cuando el problema es que la gente no quiere formarse en un sector que requiere de una alta cualificación para tener unas condiciones muy cercanas al SMI’

Alrededor de 2.000 personas han secundado hoy la manifestación convocada en Santander por las federaciones de industria de CCOO, UGT-FICA y USO para exigir un convenio justo en el sector siderometalúrgico de Cantabria.

Los trabajadores del sector volvían de nuevo a las calles tras el conflicto de 2022, que trajo 21 días de huelga, para reivindicar un convenio justo tras el ‘bloqueo de Pymetal’ a la negociación.

César Conde, Luis Diez y Fernando Rey, responsables de industria de CCOO, UGT y USO, respectivamente, han lamentado tener que llamar de nuevo a la movilización, a pesar de que la situación es completamente diferente a la de hace tres años, para pedir unos incrementos justos e intentar recuperar lo que se ha perdido por el camino.

“La patronal Pymetal sigue negando a los trabajadores unas condiciones justas para el convenio del metal mientras que, por otro lado, se quejan de que no hay un relevo generacional para el sector. No quieren asumir que el problema es que la gente no quiere formarse en un sector que requiere de una alta cualificación para después tener unas condiciones muy cercanas al Salario Mínimo Interprofesional (SMI)”, han criticado los líderes sindicales.

Los sindicatos han señalado que durante los últimos tres años los trabajadores del metal, unos 22.000, han perdido cuatro puntos sobre el Índice de Precios al Consumo (IPC), y en esta negociación lo que piden es un incremento salarial del IPC + 1 punto por cada año de vigencia, en total tres años, para recuperar parte de lo perdido mientras que Pymetal ofrece 0,5% cada año, es decir, que la diferencia es de un 1,5%.

“Las posturas no están tan alejadas si no fuera por el empeño de Pymetal de eliminar el plus distancia del convenio sin ofrecer nada a cambio y por el uso de unas prácticas de negociación que deberían de estar desterradas hace muchos años”, han recriminado los representantes sindicales de UGT, CCOO y USO, que han alertado de que las líneas rojas están muy claras y que no van a permitir que se recorte ni un solo derecho ya adquirido y menos cuando la situación actual es completamente distinta a la de 2022, con empresas trabajando a tope y tirando por tierra aquellos argumentos que entonces decían que si subían los salarios se acababa con el sector.

“Nuestros delegados y delegadas nos han dicho en las asambleas que ya basta, que esto, como hace tres años, no es ningún capricho, sino que es una necesidad”, han concluido los sindicatos que han asegurado que no quieren el conflicto pero que no quedará otro camino si Pymetal sigue ‘jugando’ como hasta ahora.