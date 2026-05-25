Santander celebra la festividad de su patrona, la Virgen del Mar

· La alcaldesa ha acompañado a los romeros que han salido de la parroquia de San Román para trasladar la imagen de la Virgen hasta la ermita



· Gema Igual anima a los santanderinos a participar en los actos que se desarrollarán a lo largo de la jornada en la campa

Santander honra hoy a su patrona, La Virgen del Mar, con una jornada repleta de actividades religiosas y lúdicas, que ha comenzado con una misa y con la procesión desde la parroquia de San Román para acompañar el traslado de la imagen de la Virgen hasta la ermita.



La alcaldesa, Gema Igual, ha acompañado a los romeros y ha destacado “la raigambre y la gran devoción que los santanderinos sienten hacia la Virgen del Mar, en una tradición que data de siglos”



Tras la procesión, amenizada por la Agrupación Musical Virgen de la Amargura, y ya en la ermita, se ha celebrado la tradicional misa oficiada por el obispo, Arturo Ros, durante la cual, y como es tradición, la Corporación junto al Cabildo Catedralicio han renovado sus votos.



Finalizada la misa, se ha cantado el himno a la Virgen del Mar, que ha dado paso a la procesión alrededor de la ermita y a una ofrenda floral.



Los actos continuarán con actuaciones de folclore regional a cargo del Coro Ronda Altamira, y proseguirán con la degustación de 1.500 raciones de paella ofrecidas por el Ayuntamiento, rememorando la tradición de compartir la comida con los romeros que acudían para celebrar el Voto a la Virgen del Mar.



También se han desarrollado actuaciones musicales a cargo de los Hermanos Cossío y el grupo Aires de San Román junto a las pandereteras de San Román.



Ya por la tarde, actuará ‘Sport Dance’ de 17.30 a 18.30 horas, y, a partir de esa hora, se celebrará el rosario y la eucaristía en la ermita cantada por el Coro La Encina. Antes del fin de fiestas, habrá otro momento para la música a cargo de DJ-Miguel.



Igual ha agradecido a la asociación de vecinos de San Román y a la Hermandad de la Virgen del Mar el trabajo que han realizado para la organización de esta jornada, y ha destacado la importancia de que esta fecha sea festiva en el calendario laboral para facilitar la asistencia de todos quienes quieren participar en el homenaje a la patrona de la ciudad.

Historia de la Virgen del Mar

La leyenda más persistente asegura que la talla de madera de la virgen (es gótica de finales del siglo XIII, principios del XIV) apareció flotando sobre una tabla entre las rocas de la costa, procedente de alguna nave hundida.



Cuando apareció, los vecinos quisieron hacerle un santuario en Rostrío, pero según otra leyenda los materiales de la obra aparecían por la noche en la isla en la que finalmente se construyó la ermita (alrededor del año 1400).



En cuanto al origen del voto del Ayuntamiento y el Cabildo Catedralicio a la Virgen, hay una escritura del año 1467 en la que ya se habla del cumplimiento del voto.



Hay otro documento del año 1535 en el que se recoge el cumplimiento del voto y la costumbre de la Corporación de ofrecer ese día una comida a todos los vecinos de la villa.



A lo largo de la historia en múltiples ocasiones se ha recurrido a esta Virgen para que intercediera ante la situación que asolaba la ciudad.



En diciembre de 1596 Santander padeció una epidemia de peste muy grave, que trajo un barco holandés procedente de Flandes. Para evitar el contagio, el Ayuntamiento pone todos sus medios al alcance: médicos, cirujanos, cierra las puertas de las murallas, manda regar calles con vinagre, hace rogativas a Santos Mártires, San Matías, San Roque etc., pero a la vista del poco éxito, se decide ir a por la Virgen del Mar y traerla de la ermita a la Iglesia Mayor. A finales de mayo de 1597 y gracias a la intercesión de la Virgen, la epidemia desaparece.



En 1848 la ciudad padeció una importante sequía que dañó todas las cosechas en la provincia y se decidió hacer una rogativa a la Virgen. Ese mismo día comenzó a llover a raudales.