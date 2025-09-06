EDITORIAL-. Palestina gana La Vuelta a España

En la imagen protestas a favor de Gaza en el pregón de las Fiestas de la Virgen Grande de Torrelavega – (C) Foto: David Laguillo/CANTABRIA DIARIO

Las manifestaciones de protesta por la participación de Israel en La Vuelta a España 2025 se han producido a su paso por todas las poblaciones del país. Estas protestas de miles de ciudadanos demuestran que la participación del estado genocida e invasor, ejecutor de la vida de miles de gazatíes incluyendo miles de niños, no debería haberse producido y que, en realidad, es Palestina quien ha ganado La Vuelta independientemente de cuál pueda ser el ciclista que gane la prueba deportiva.

Israel está masacrando de forma cruel e inmisericorde a una población civil que siempre es inocente, en cualquier punto del planeta donde se produzca un conflicto. El Deporte, al igual que cualquier otra disciplina humana, no debe ser equidistante ante la barbarie y la masacre contra la población. Las excusas de «apolítica» por parte de la organización de La Vuelta no son admisibles ante la barbarie.

Tampoco podemos olvidar que Israel, por ser miembro de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), lleva años participando en el concurso de EuroVisión, sin formar parte de la Europa geográfica, aunque esa participación de Israel se debería revisar al igual que se vetó la participación de Rusia. Los países que cometen genocidio o ataques contra otros países no deberían poder participar en los foros de paz o en las actividades culturales. Deberían ser aislados como Corea del Norte. Expulsados de la Comunidad Internacional.

Durante el pregón de las Fiestas de la Virgen Grande de Torrelavega, una sandía flotó entre el público con el lema «STOP GENOCIDIO», demostrando así que la creatividad, como forma de eludir el veto de la bandera palestina aplicado por los algoritmos de muchas plataformas tecnológicas, es una herramienta muy potente para denunciar injusticias y para luchar contra las imposiciones. Aquella sandía que flotó entre la gente nos hizo recordar a todos que el genocidio que está teniendo lugar en Gaza requiere de un rechazo frontal y decidido, en todos los ámbitos, incluido el Deporte.