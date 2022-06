Miles de personas exigen en Santander un convenio colectivo ‘digno’ en el metal

Una gran manifestación en Santander culmina la jornada reivindicativa donde los sindicatos advierten que «no habrá un paso atrás»



Más de 20.000 personas, según los sindicatos, secundaron hoy la manifestación convocada en Santander por las federaciones de industria de UGT-FICA, CCOO y USO en defensa de un convenio colectivo digno en el sector siderometalúrgico de Cantabria.

Esta gran manifestación ha completado una jornada reivindicativa que se inició por la mañana con una asamblea informativa y una concentración de protesta frente a la Consejería de Industria en contra de los servicios mínimos autorizados durante la huelga general.

La movilización partió poco después de las 18 horas de la calle Burgos y concluyó su recorrido una hora más tarde en el templete de los Jardines de Pereda donde intervinieron los responsables regionales de las federaciones de industria de los tres sindicatos.

Además del «Sí se puede», otro de los lemas más coreados durante la manifestación y las demás movilizaciones del día fue el «ni un paso atrás», al que se refirieron los sindicalistas en sus discursos, advirtiendo a la patronal Pymetal que «no permitiremos la pérdida de derechos consagrados en el convenio colectivo y unas subidas salariales dignas».

«Hoy hemos demostrado la fuerza del metal», precisó el secretario general de UGT-FICA en Cantabria, Luis Díez, que criticó al consejero de Industria, Francisco Javier Marcano por «unos servicios mínimos que las contratas no tienen y que se autorizan para las grandes empresas que no están en la huelga» y a Revilla porque «no es que no sea momento para la huelga sino que es el momento para ella porque nos han forzado a ir ella».

Díez reafirmó la voluntad de los sindicatos de llegar a un acuerdo, para lo que pidió a la patronal Pymetal que este jueves 16 de junio, cuando se reanudará la negociación en el ORECLA (10 horas) «vaya con ánimo de dialogar y de llegar a un acuerdo, y no como hasta ahora».

Riesgo de que la huelga ‘se endurezca‘

Es más, el secretario general de la federación de Industria de CCOO, César Conde, avisó a la patronal que «si no hay una oferta en condiciones, la huelga se va a endurecer mucho» y añadió que «la gente del metal no se merece esto y no vamos a permitir que nos quiten derechos que vienen en el convenio».

«Llevamos 14 días de movilización para pedir ni más ni menos que lo que es justo y esta patronal se queja de que le suben los precios pero ellos no suben los salarios», agregó Conde, quien recalcó que «ellos dicen que la empresa es su casa pero no es su casa, en todo caso sería la casa de todos los trabajadores».



Por su parte, Fernando Rey, secretario general de la federación de Industria de USO, insistió en que «no vamos a ceder para que nos quiten derechos como el plus de distancia o el contrato de relevo».

«Los sindicatos no sólo tenemos una propuesta, tenemos 20.000 de los trabajadores que están hoy aquí en la calle; luchamos por unas condiciones dignas para los trabajadores y vamos a tener un convenio digno», aseveró.

Los tres dirigentes sindicales animaron a los presentes a «continuar en la lucha» y a que «todo el mundo siga en los piquetes para paralizarlo todo», tras matizar que «el metal es un ejemplo y una avanzadilla para otros sectores y para la lucha por unas condiciones dignas para la clase trabajadora».