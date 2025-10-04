  • 5 de octubre de 2025
La página web de la flotilla a Gaza, otra víctima de los bloqueos del fútbol

.
La página web globalsumudflotilla.org (188.114.97.5, Cloudflare) es uno de los canales en los que los activistas integrantes de la flota han estado informando de sus actividades y de su viaje hasta Palestina, pero este sábado 4 de octubre su web está inaccesible en España por los bloqueos impulsados por la empresa privada LALIGA.

En la captura de pantalla se puede comprobar que a las 19.43 horas la web de los activistas Greta Thunberg, Ada Colau y otros, procedentes de diferentes países, no está accesible y se corta por parte de la empresa Telefónica, con lo que a efectos prácticos su canal de comunicación oficial «desaparece» de Internet en España cuando hay fútbol.

Estos bloqueos masivos e indiscriminados están generando un notable caos y pérdidas millonarias en miles de negocios y empresas legítimas que nada tienen que ver con la piratería de los partidos de fútbol.

.

