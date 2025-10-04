La página web de la flotilla a Gaza, otra víctima de los bloqueos del fútbol
La página web globalsumudflotilla.org (188.114.97.5, Cloudflare) es uno de los canales en los que los activistas integrantes de la flota han estado informando de sus actividades y de su viaje hasta Palestina, pero este sábado 4 de octubre su web está inaccesible en España por los bloqueos impulsados por la empresa privada LALIGA.
En la captura de pantalla se puede comprobar que a las 19.43 horas la web de los activistas Greta Thunberg, Ada Colau y otros, procedentes de diferentes países, no está accesible y se corta por parte de la empresa Telefónica, con lo que a efectos prácticos su canal de comunicación oficial «desaparece» de Internet en España cuando hay fútbol.
Estos bloqueos masivos e indiscriminados están generando un notable caos y pérdidas millonarias en miles de negocios y empresas legítimas que nada tienen que ver con la piratería de los partidos de fútbol.
