Podemos exige al Ministerio de Consumo que actúe ante el uso ‘engañoso’ de la marca «Agua de Solares»

La formación registra preguntas en el Congreso para aclarar ‘si se está vulnerando el derecho de las personas consumidoras y utilizando de forma fraudulenta el nombre de un pueblo cántabro‘

Santander. 19 de diciembre de 2025. Podemos Cantabria ha registrado una batería de preguntas escritas al Gobierno para exigir explicaciones sobre la comercialización de agua bajo la marca “Solares” procedente de un manantial situado fuera de Cantabria, manteniendo una denominación, imagen y narrativa comercial vinculadas directamente al pueblo de Solares y a su manantial histórico.

La iniciativa surge tras la adquisición, en noviembre de 2024, de la empresa Manantial de Fuencaliente S.A., comercializadora del Agua de Solares, por parte de Aquadeus, integrada en el Grupo Fuertes. Una operación que ‘generó expectativas públicas sobre la continuidad del vínculo entre la marca, el territorio cántabro y el empleo asociado al manantial histórico, y que hoy plantea serias dudas tanto sobre la veracidad de la información ofrecida a las personas consumidoras como sobre el impacto real de esta operación en los puestos de trabajo vinculados a Solares’.

Desde Podemos Cantabria advierten de que el nombre “Agua de Solares” no es una marca abstracta, sino que remite de forma inequívoca a un lugar concreto de Cantabria, del que ha construido durante décadas su valor comercial, simbólico y reputacional.

La coordinadora autonómica de Podemos Cantabria ha sido contundente: “No se puede utilizar el nombre de un pueblo de Cantabria como reclamo comercial mientras el agua se envasa en otra comunidad autónoma. Esto no es una cuestión menor: es una posible práctica engañosa que juega con la confianza de las personas consumidoras y con la identidad de un territorio.”

La formación pregunta directamente al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 si tiene conocimiento de esta práctica, si ha analizado si la presentación, el etiquetado o la comunicación comercial de la marca pueden inducir a error sobre el origen geográfico real del producto y si prevé actuaciones de comprobación, inspección o coordinación con las autoridades autonómicas de consumo.

Para Podemos Cantabria, el caso de Solares pone sobre la mesa un problema de fondo: el uso de referencias territoriales con alto valor simbólico y económico desligadas del origen efectivo del producto, lo que ‘no solo afecta a los derechos de las personas consumidoras, sino también al tejido productivo y laboral de Cantabria’.

“La marca Solares existe porque existe un pueblo llamado Solares y un manantial en Cantabria. Si ese vínculo se rompe, no se puede seguir utilizando el nombre como si nada hubiera cambiado. Eso es engañar, y el Ministerio de Consumo tiene la obligación de intervenir”, ha señalado la coordinadora autonómica.

Además, la formación interpela al Gobierno sobre los criterios que aplica para determinar cuándo una marca cuya denominación remite de forma directa a un lugar concreto puede ‘generar confusión en el consumidor’ si el producto procede de un origen distinto, y si considera necesario revisar o clarificar el marco normativo para evitar que grandes grupos empresariales se apropien de identidades territoriales ‘sin asumir responsabilidades reales con el territorio’.

Desde Podemos Cantabria insisten en que la defensa de los derechos de las personas consumidoras no puede separarse de la defensa del empleo y del territorio.

“Cantabria no puede ser solo un nombre rentable en una etiqueta. O se respeta el origen, el empleo y la información veraz, o se cambia la marca. Lo que no se puede hacer es seguir explotando una identidad territorial que ya no se corresponde con la realidad”, han concluido.