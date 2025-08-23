Contará con unos 150 puestos de diferente temática, desde artesanía a gastronomía, juguetes y restauración, además de ofrecer más de un centenar de actividades que incluyen talleres infantiles y espectáculos

Santander acogerá un mercado romano del 29 al 31 de agosto

Santander acogerá un mercado romano del viernes 29 al domingo 31 de agosto, ubicado en la calle Burgos, Plaza Juan Carlos I y la Alameda de Oviedo.

Así lo ha anunciado el concejal de Mercados, Álvaro Lavín, quien ha informado que la empresa Rivendel va ser la encargada de gestionar y desarrollar las actividades durante esos días, en horario de 11.00 a 23.00 horas.

En este 2025, el Mercado Romano dispondrá de unos 150 puestos de diversas temáticas, desde artesanía a alimentación, pasando por juguetes y restauración. Este año, se espera que el mercado continúe atrayendo a miles de visitantes con una programación que incluye recreaciones históricas, talleres para todas las edades y espectáculos de gran formato.

«El Mercado Romano es una de las citas más esperadas del verano en Santander y no solo por la riqueza cultural, sino también por el impulso económico que supone para esta zona de nuestra ciudad”, ha destacado.

Por ello, ha invitado a todos los santanderinos y visitantes a que disfruten de esta experiencia única, donde la historia y la diversión se entrelazan en un entorno inigualable.

Como en ediciones anteriores, el mercado incluirá una reconstrucción de un campamento romano, exhibiciones de combates de gladiadores, demostraciones de oficios antiguos, y un espacio dedicado a los más pequeños, con talleres y actividades manuales.

Los espectáculos nocturnos volverán a ser protagonistas. Cada noche, a partir de las 22.00 horas, se presentarán grandes espectáculos que transportarán a los asistentes a la época de la antigua Roma. Y previamente, a las 21.00 horas, habrá conciertos de música romana.

San Emeterio y San Celedonio

San Emeterio y San Celedonio, martirizados durante la persecución de Diocleciano por abandonar las legiones romanas y convertirse al cristianismo, son patronos de Santander desde 1791. Sus reliquias llegaron a Cantabria en la Alta Edad Media, para protegerlas de las invasiones árabes, y permanecieron ocultas bajo la actual iglesia de El Cristo hasta que unas excavaciones realizadas en el año 1531 las sacaron a la luz.