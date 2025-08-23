  • 23 de agosto de 2025
Santander acogerá un mercado romano del 29 al 31 de agosto

Contará con unos 150 puestos de diferente temática, desde artesanía a gastronomía, juguetes y restauración, además de ofrecer más de un centenar de actividades que incluyen talleres infantiles y espectáculos

San Emeterio y San Celedonio, martirizados durante la persecución de Diocleciano por abandonar las legiones romanas y convertirse al cristianismo, son patronos de Santander desde 1791

Santander acogerá un mercado romano del viernes 29 al domingo 31 de agosto, ubicado en la calle Burgos, Plaza Juan Carlos I y la Alameda de Oviedo.

Así lo ha anunciado el concejal de Mercados, Álvaro Lavín, quien ha informado que la empresa Rivendel va ser la encargada de gestionar y desarrollar las actividades durante esos días, en horario de 11.00 a 23.00 horas.

En este 2025, el Mercado Romano dispondrá de unos 150 puestos de diversas temáticas, desde artesanía a alimentación, pasando por juguetes y restauración. Este año, se espera que el mercado continúe atrayendo a miles de visitantes con una programación que incluye recreaciones históricas, talleres para todas las edades y espectáculos de gran formato.

«El Mercado Romano es una de las citas más esperadas del verano en Santander y no solo por la riqueza cultural, sino también por el impulso económico que supone para esta zona de nuestra ciudad”, ha destacado.

Por ello, ha invitado a todos los santanderinos y visitantes a que disfruten de esta experiencia única, donde la historia y la diversión se entrelazan en un entorno inigualable.

Como en ediciones anteriores, el mercado incluirá una reconstrucción de un campamento romano, exhibiciones de combates de gladiadores, demostraciones de oficios antiguos, y un espacio dedicado a los más pequeños, con talleres y actividades manuales.

Los espectáculos nocturnos volverán a ser protagonistas. Cada noche, a partir de las 22.00 horas, se presentarán grandes espectáculos que transportarán a los asistentes a la época de la antigua Roma. Y previamente, a las 21.00 horas, habrá conciertos de música romana.

San Emeterio y San Celedonio

San Emeterio y San Celedonio, martirizados durante la persecución de Diocleciano por abandonar las legiones romanas y convertirse al cristianismo, son patronos de Santander desde 1791. Sus reliquias llegaron a Cantabria en la Alta Edad Media, para protegerlas de las invasiones árabes, y permanecieron ocultas bajo la actual iglesia de El Cristo hasta que unas excavaciones realizadas en el año 1531 las sacaron a la luz.

David Laguillo
David Laguillo

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

