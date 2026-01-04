  • 5 de enero de 2026
Todo preparado en San Vicente de la Barquera para la Cabalgata de Reyes Magos el lunes 5 de enero

Partirá a las 19.00 horas del Puerto y finalizará en la Plaza Mayor del Fuero

San Vicente de la Barquera, 4 de enero de 2026-. Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente Melchor, Gaspar y Baltasar visitan San Vicente de la Barquera el lunes 5 de enero a partir de las 19.00 horas.

Llegarán al Puerto en barco, como es tradicional, y allí serán recibidos por las máximas autoridades de la villa marinera.

Policía Local y Protección Civil de San Vicente han preparado el recorrido que realizarán Sus Majestades por lo que las calles centrales de la villa, hasta la finalización del recorrido en la Plaza Mayor, estarán cerradas a la circulación de vehículos rodados mientras tiene lugar la Cabalgata.

Sus Majestades se dirigirán a los niños en la Plaza Mayor del Fuero y en la plaza también visitarán los puestos del Mercado tradicional, creados por las Asociaciones del Municipio, y el belén viviente.

