Revientan dos tuberías que abastecen de agua a Santander

El Ayuntamiento de Santander trabaja para restablecer el suministro de agua en zonas afectadas tras una avería en el tritubo, que ha generado otro reventón en la Avenida de Valdecilla

Margarita Rojo explica que se está actuando con refuerzos de personal y asegura que se espera que el suministro quede restablecido por completo a lo largo de la mañana

Detalla que se ha producido un reventón en la tubería de 500 milímetros que abastece de agua a la ciudad en la localidad de Revilla de Camargo

El Ayuntamiento de Santander trabaja para restablecer el suministro de agua en las zonas afectadas por una avería en el tritubo, la arteria principal de abastecimiento de agua a la ciudad desde la Etap del Tojo, según ha informado la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo.



Como ha explicado, alrededor de las 07.15 horas se ha producido un reventón en la tubería de 500 mm, a la altura de Revilla de Camargo, y Aqualia – la empresa concesionaria del servicio de agua- se encuentra trabajando en su reparación desde el primer momento.



Tras la avería, se ha procedido al cierre del tramo de tubería afectada y se han ejecutado las maniobras necesarias para desviar y reponer el suministro.



“Se está actuando con refuerzos de personal con el fin de normalizar la situación lo antes posible, especialmente en las zonas altas de la ciudad, donde la presión del agua dificulta el servicio”, ha destacado la concejala, y ha detallado que se han recibido avisos por falta de suministro y bajadas de presión en áreas de La Albericia, El Alisal, Monte, Corbán y San Román de la Llanilla.



Rojo ha asegurado que se espera que el suministro quede restablecido en estas zonas afectadas a lo largo de la mañana y ha indicado que, gracias a los trabajos realizados de forma continuada, se va normalizando progresivamente en los diferentes barrios.

Rotura en Avenida de Valdecilla

Como consecuencia de esta avería, se ha producido también un reventón en la tubería general en la Avenida de Valdecilla, sobre las 11.00 horas, hasta donde se han desplazado efectivos de Policía Local para garantizar la seguridad en la zona.



Aqualia trabaja también en la reparación de este tramo, que afecta a algunos números de la calle Padre Rábago, y en este caso, la previsión es normalizar el suministro a última hora de la tarde.



Por último, ha subrayado el compromiso del Ayuntamiento y de Aqualia para resolver la incidencia con la mayor celeridad posible y ha agradecido la comprensión de los vecinos ante las molestias ocasionadas.