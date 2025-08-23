  • 23 de agosto de 2025
Sol y playas con la mayoría de banderas verdes en Cantabria

Después de varios días lluviosos y grises, Cantabria amanece este sábado 23 de agosto con cielos despejados, sol y temperaturas muy agradables sin exceso de calor.

El informe de playas elaborado por Cruz Roja Cantabria para las 12.00 horas refleja que tan solo hay una bandera roja que prohíbe el baño, ubicada en la playa de Galizano en Ribamontán al Mar.

El resto de playas de Cantabria presentan bandera amarilla, en la que se aconseja el baño con precaución, y bandera verde con baño libre.

El índice de radiación ultravioleta es alto, con un valor de 7, por lo que se recomienda utilizar cremas protectoras.

David Laguillo
David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español.

