Santander abre el registro de solicitantes para casi 300 viviendas protegidas del sector 1 en El Alisal

La alcaldesa anuncia que las inscripciones para optar a las viviendas de los dos primeros bloques de los seis previstos pueden realizarse desde el próximo lunes hasta el 31 de marzo

Igual avanza que el objetivo es que las obras de los seis edificios comiencen de forma simultánea en septiembre de 2024 con el fin de que puedan entregarse en la primavera de 2027

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha anunciado la apertura del registro de solicitantes para optar a las primeras viviendas protegidas que promueve el Ayuntamiento en el Sector 1 (El Alisal), después de que el consejo de la Sociedad de Vivienda y Suelo (SVS) haya aprobado hoy el protocolo del mismo.

Así lo ha dado a conocer la regidora en una rueda de prensa en la que ha estado acompañada del concejal de Fomento y Vivienda, Agustín Navarro, en la que ha avanzado que se inicia así el proceso para el mayor sorteo de vivienda protegida celebrado en Santander y supondrá la adjudicación de 284 viviendas a precios asequibles en esta nueva zona de expansión de la ciudad.

Según ha detallado, las viviendas están distribuidas en seis edificios, el plazo para optar a los dos primeros se abre la próxima semana y permanecerá abierto hasta el 31 de marzo, por lo que una vez revisadas las solicitudes y publicadas las listas, la previsión es celebrar el primero de los sorteos el próximo mes de mayo.

En 2025 se sortearán dos bloques más y en 2026 los dos restantes, con el objetivo de ampliar las posibilidades de los vecinos interesados. Además, quienes no resulten adjudicatarios de las viviendas que se sorteen el próximo año entrarán directamente en el próximo sorteo, sin necesidad de realizar ningún trámite.

Como ha recordado la regidora, las personas interesadas pueden completar la solicitud descargable en la web del SVS https://www.svs-santander.es/ o bien de forma presencial en el registro del Ayuntamiento, ubicado en la planta baja del Ayuntamiento.

Respecto a los requisitos para tomar parte en los sorteos, Igual ha indicado que también hay novedades respecto a sorteos anteriores, ya que por primera vez no se exigirá un año de antigüedad como empadronados, sino que será suficiente con estarlo en el momento de formalizar el trámite. Los aspirantes deberán ser mayores de 18 años, no tener vivienda en propiedad y que los ingresos de la unidad familias no superen el 4,5 iprem.

Como novedad, la alcaldesa ha subrayado que, en cumplimiento de uno de los compromisos de su programa electoral, se incentivará el retorno de población a Santander de manera que no se requerirá el requisito de estar empadronado un año en la ciudad.

En cuanto a los plazos para el desarrollo de las viviendas, ha explicado que el Ayuntamiento trabaja con el objetivo de que las obras puedan comenzar de forma simultánea en los seis edificios en septiembre de 2024 y concluir a finales de 2026.

De este modo, las 284 viviendas protegidas podrían ser entregadas en la primavera de 2027.

Características de las viviendas

La alcaldesa también ha apuntado que estas promociones forman parte de la apuesta del equipo de gobierno por impulsar la construcción de viviendas en Santander a unos precios muy por debajo del mercado, y ha remarcado la opción ventajosa del alquiler con opción a compra.

Asimismo, ha recordado que, desde 2007, el Ayuntamiento ha construido 1.204 viviendas protegidas y ha promovido el mayor parque de vivienda protegida en alquiler que existe en Cantabria.

En cuanto a las características de las viviendas, contarán con una plaza de garaje y un trastero vinculado, y la mayoría estarán compuestas por salón, cocina, 2 o 3 dormitorios, cuarto de baño y aseo.

También ha señalado que, en estas promociones, el Ayuntamiento aplica especial atención a las personas con discapacidad, y, para ello, reserva para personas con movilidad reducida el 5% de las viviendas, por encima del porcentaje obligatorio que marca la ley.

Del mismo modo, se reservan viviendas destinadas exclusivamente para jóvenes menores de 35 años, y se les asigna un cupo especial con el objetivo de favorecer a este sector de la población.