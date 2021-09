UGT denuncia falta de medios y de personal en Atención Primaria para PCR y test de antígenos tras el final del coronauto

Además, el sindicato rechaza que “en muchos casos no existe personal suficiente, por lo que los profesionales de atención primaria, una vez más, deben soportar una sobrecarga de trabajo que no es compatible con una asistencia de calidad”.

En este sentido, UGT matiza en su queja por escrito a la Gerencia de Atención Primaria que muchos centros de salud no cuentan con las instalaciones adecuadas o el espacio suficiente para respetar la distancia de seguridad y no se puede establecer en ellos circuitos de acceso y salida diferenciados para los pacientes que quieren realizarse la PCR o el test de antígenos.