Cantabria lidera el descenso del paro en España en 2025 pero «con menos empleo y de menor calidad»

Los datos de la EPA del último trimestre de 2025 muestran un incremento de la población activa en 800 personas respecto al mismo periodo del año anterior, con un total de 285.300, de las que 266.000 están ocupadas

Laura Lombilla (CCOO): “A pesar de que los datos son positivos, nuestro mercado de trabajo sufre problemas como el exceso de jornadas parciales y que la industria pierda fuerza”

En la imagen de archivo una manifestación del 1 de mayo en Santander – (C) Foto: DAVID LAGUILLO/CANTABRIA DIARIO

Comisiones Obreras de Cantabria (CCOO) ha destacado, tras conocer los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del último trimestre de 2025 que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística (INE), el incremento de la población activa en 800 personas respecto al mismo periodo del año anterior, hasta alcanzar las 285.300 personas en esta situación, de las que 266.000 están ocupadas.

Laura Lombilla, secretaria de Empleo de CCOO de Cantabria, ha destacado la diferencia que muestran estos datos en su análisis por sexos, y es que mientras hay 2.700 mujeres activas más que en el cuarto trimestre de 2024, en el caso de los hombres se ha producido un descenso de 1.800. Una diferencia que también se refleja en el número de personas ocupadas, con un incremento de 5.400 mujeres y una reducción de 400 hombres.

Además, el sindicato ha incidido en el ascenso del número de personas asalariadas en 4.100 en este periodo, hasta alcanzar las 223.400 personas. En este caso, también hay una gran diferencia entre mujeres y hombres, ya que las primeras son quienes absorben todo el aumento, con 5.000 asalariadas más, frente a los 900 hombres asalariados menos que muestran las cifras. Para Lombilla, “los datos del último trimestre de la EPA son positivos, destacando que arroja las cifras más bajas de paro y más altas de ocupación desde 2007”.

Cantabria ha descendido la barrera de las 20.000 personas en paro respecto al cuarto trimestre del año anterior, con un total de 19.300. Por sexos, se ha producido un descenso del desempleo de 2.800 mujeres y 1.400 hombres. En el caso de las personas paradas de más de dos años, se han reducido de forma muy significativa, con una caída del 45,45%, de 5.500 personas a finales de 2024 hasta las 3.000 en la actualidad.

Lombilla ha advertido que “a pesar de que los datos son positivos, nuestro mercado de trabajo sufre problemas que se manifiestan trimestre tras trimestre, como el exceso de las jornadas parciales, que los contratos indefinidos no alcancen las cifras deseables y que la industria pierda fuerza frente a un sector servicios muy variable en función a la estacionalidad”.

Y es que, ha crecido el número de personas ocupadas respecto al mismo periodo del año anterior en todos los sectores excepto en la industria, donde se muestra una retroceso de 1.000 personas ocupadas. Los servicios, por su parte, vuelven a liderar el número de personas ocupadas con 194.300, 600 personas más que el año anterior.

En cuanto al tipo de jornada, crecen las jornadas a tiempo completo en 7.900, un 3,55% más que el año anterior -hasta un total de 230.300 personas con esta jornada-, mientras que la parcialidad se reduce en 2.900, un 7,49% menos -35.800 personas con jornada parcial-.

En la misma línea, el secretario general de UGT en Cantabria, Mariano Carmona, valoró hoy como “positiva pero con matices” la última Encuesta de Población Activa (EPA) del último trimestre de 2025 que “reafirman que Cantabria lideró el descenso del desempleo el año pasado pero con un crecimiento del empleo menor y de una menor calidad”.

“Tenemos la tasa de paro más baja de España, después de descender más de un 17% el año pasado, pero, una vez más, el crecimiento del empleo estuvo por debajo del resto del país, casi la mitad y fuimos la cuarta autonomía con menor aumento del que conlleva un contrato indefinido”, agregó Carmona.

El secretario general de UGT reiteró que “la reducción del paro en Cantabria en ambos sexos y tanto del de larga duración como el de menos de un año es muy positivo, aunque también tenemos la cuarta tasa de actividad o de personas vinculadas al mercado de trabajo más baja del país”.

El sindicalista insistió en que el aumento de personas ocupadas en Cantabria el año pasado fue casi la mitad que el registrado a nivel nacional (1,8 por 2,7%) “en un crecimiento del empleo exclusivo de las mujeres muy positivo y principalmente en el sector servicios porque el masculino disminuyó con más de un millar de empleos menos en la industria y 3.000 menos en los servicios”.

“La última Encuesta de Población Activa del año 2025 reafirma lo que venimos diciendo desde el inicio del año, tenemos el menor número de personas desempleadas y el mayor de ocupadas desde 2007 porque crece el empleo pero menos y con menor calidad que en el resto del país”, reiteró el secretario general de UGT en Cantabria.

Carmona agregó que “nuestro modelo productivo, muy estacional y sobreexpuesto al sector servicios y a un empleo más inestable y temporal provoca que en 2025 que el número de personas asalariadas cántabras con contrato indefinido creciera la mitad que en España y que los que tenían uno temporal lo hicieran cuatro veces más que la media nacional”.