Investigado un conductor por conducción temeraria y simulación de delito tras sufrir un siniestro vial

El motor del vehículo estaba modificado con un dispositivo electrónico que aumentaba la potencia del mismo

El investigado participó en una concentración ilegal de vehículos en un polígono industrial de Ramales de la Victoria, donde sufrió un accidente

Tras volcar con el coche, acudió a la Guardia Civil de Medina de Pomar (Burgos) para denunciar falsamente el robo de su vehículo

16 de junio de 2026.- Efectivos del Sector de Trafico de la Guardia Civil de Cantabria han abierto diligencias en calidad de investigado a un varón de 19 años, y vecino de la provincia de Burgos, como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducción temeraria y otro de simulación de delito. El implicado sufrió un accidente tras realizar carreras a gran velocidad, intentando posteriormente eludir su responsabilidad penal, al denunciar la sustracción de su coche.

Los hechos se iniciaron la noche del pasado 25 de abril, durante una concentración ilegal de vehículos en un polígono industrial del término municipal de Ramales de la Victoria, donde se realizaban pasadas a gran velocidad.

Minutos después de la medianoche, uno de los vehículos que se encontraban en la quedada, inició una carrera en línea recta por una de las calles del polígono y para alcanzar mayor velocidad, el conductor accionó voluntariamente un dispositivo conectado a la centralita del motor diseñado para incrementar la potencia de forma artificial e instantánea.

El mencionado automóvil circuló a velocidad excesiva rebasando a escasos centímetros a los peatones que ocupaban la calzada, generando un peligro real, inmediato y concreto para sus vidas, y al llegar a un tramo curvo, el conductor perdió por completo el control del vehículo saliéndose de la vía y quedando volcado sobre el techo.

Tras el siniestro, el conductor abandonó el lugar con la ayuda de otras personas, desplazándose hasta el Puesto de la Guardia Civil de Medina de Pomar (Burgos), para interponer una denuncia por el supuesto robo de su turismo.

La investigación y la inspección ocular realizada por los agentes permitió desmontar la versión del conductor que provocó el accidente. Además, las huellas y restos materiales hallados en la calzada confirmaron de forma inequívoca la mecánica del impacto por exceso de velocidad.

La Guardia Civil destaca que el uso del dispositivo para alterar la centralita técnica del vehículo (Chip de potencia) acredita la intencionalidad de la acción, ya que el conductor decidió exprimir al máximo el rendimiento del coche de forma deliberada en una zona peligrosa, demostrando un desprecio absoluto por las normas de seguridad vial. En el presente mes de junio se ha procedido a investigar al presunto autor de los hechos y a la entregada de las diligencias en el Juzgado de Instrucción de Guardia correspondiente.

El investigado se enfrenta a una pena de hasta dos años de prisión y seis años de pérdida del permiso de conducir por la conducción temeraria, y multa de 6 a 12 meses por simulación de delito.

La Guardia Civil, siguiendo instrucciones de la DGT, recuerda que las concentraciones ilegales de vehículos, son actividades altamente peligrosas, tanto para las personas que los conducen, como para los espectadores, al no contar con las medidas de seguridad exigidas para este tipo de espectáculos.